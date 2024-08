César de ‘Pepe y Teo’ exhibe a Ricardo Peralta, ¿es interesado y fingió en redes sociales para LCDLFM?

Aunque se perfilaba en ser uno de los favoritos en ‘La casa de los famosos’, el influencer Ricardo Peralta está siendo uno de los habitantes más criticados del reality debido a sus actitudes y comentarios que ha hecho junto a algunos compañeros.

En medio de la polémica, su amigo César Doroteo, con quien se hizo famoso en redes sociales por tener un canal de YouTube llamado ‘Pepe y Teo’, le defendió en una reciente transmisión en vivo. Sin embargo, en otras declaraciones también lo exhibió diciendo que la reciente amistad de ‘Pepe’ (Ricardo Peralta) con los influencers Jair Sánchez y Dani Valle fue por conveniencia, pues crearon el proyecto llamado ‘Trí0 de tres’.

Ricardo comenzó un nuevo proyecto con Dani Valle y Jair Sánchez / Instagram: @serescromaticos

¿Qué dijo César Doroteo sobre Ricardo Peralta?

‘Teo’ dijo que Ricardo Peralta en realidad no es amigo de Jair y Dani, pero meses antes supo que estaría en LCDLFM y al ver que el proyecto tenía éxito, siguió con ellos para ganar popularidad y a él lo hizo a un lado con ‘Pepe y Teo’.

Pepe diciendo que karime utiliza a las personas? y justo hoy su gran amigo salio a decir que uso a jair y dani para agarrar publico y lo apoyen en la casa, lo hipocrita 🤡 #LaCasadelosfamososMX #LCDLFMx #lcdlfmx2 pic.twitter.com/YScSmkF39p — rod (@sourknia) August 5, 2024

“Justo venía ‘La casa de los famosos México 2024’ y él ya sabía que iba… y dijo ‘¿cómo me puede dar un boost (empuje) esto que estoy haciendo? ‘Ah, pues tengo a dos personalidades de internet y TikTok que son súper fuertes ya por sí mismas ya haciendo esto (pues lo hago con ellos)’”. Sin embargo, si a ‘Trí0 de tres’ no le hubiera ido bien, César dice que Ricardo simplemente se habría retirado del proyecto: “Estoy consciente que si a este proyecto no le hubiera ido bien, si sus vistas hubieran sido 10 mil, 20 mil, él hubiera dicho ‘gracias, no tengo tiempo para esto’, pero como le fue muy bien, pues claramente le imprimió para que a todos les fuera bien”.

Según César, enfrentó a Ricardo para saber si su proyecto en ‘Trí0 de tres’ podría significar su salida de ‘Pepe y Teo’ pero este se lo habría negado: “Le hice la pregunta directa: ‘¿esto es tu transición a dejar ‘Pepe y Teo’? Y me dijo ‘no. Si yo no quisiera estar en ‘Pepe y Teo’ yo te lo hubiera dicho ya y en el momento te lo voy a decir pero no tiene que ver con que si yo hago una película, si hago un proyecto, hago esto… aquí estamos y vamos a seguir’”, finalizó.

