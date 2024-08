Video: Karime y Sabine Moussier protagonizan ¡tremendo beso en ‘La casa de los famosos México’!

¡Lo cumplieron! Karime y Sabine Moussier se besaron en ‘La casa de los famosos México’. Esta fue la promesa que hicieron al público si la exintegrante de ‘Acapulco shore’ se salvaba de la nominación.

En un inicio Sabine ya no quería cumplir con el reto y Gala estuvo a punto de tomar su lugar para que Karime le pudiera dar un beso. Sin embargo, la actriz de telenovelas accedió luego de conversar con Karime, según explicó la influencer: “Pensé que iba a poder tenerla en la c@m... (pero) se pueden traumatizar sus hijos o su mamá, se le van a asustar los galanes, yo porque no tengo perro que me ladre y me puedo b3suquear a quien sea. Solo nos vamos a dar un quico y Gala se va a llevar la revancha”, indicó.

Así que Sabine también dijo: “Ya me tuviste en la c@m... Yo he querido apoyarla, ella me apoyó cuando yo estuve mal y estuve enferma, pero para mí eso es muy fuerte, porque tengo gente afuera que le afecta. Por otro lado yo tengo palabra, a mí me gusta cumplirla. Vamos a cumplir, medio b3so de telenovela, pero con un poquito de todo”.

Sabine le pidió perdón a su mamá porque iba a besar a Karime / Twitter: @lacasafamososmx

Sabine Moussier y Karime Pindter se besan; así reaccionaron los habitantes

Comenzando con la “escena” Karime se inventó un diálogo y coqu3teó con Sabine también mostrándose nerviosa: “No me vaya a yo pasar, es una escena, es actuación… ‘Nunca pensé que dudaras de tu (orientación). Yo lo único que quiero es hacerte feliz, te va a gust4r… Yo estaré para cuidarte’”, dijo plantándole el b3so enseguida.

La villana de telenovelas entonces siguió con el b3so y aclaró a las cámaras: “Mami esto es actuación. Adiós cumplí”.

Las reacciones de los habitantes ante el tremendo b3so que protagonizaron Sabine y Karime, no se hicieron esperar así que Briggite comenzó a gritar, mientras que Mario Bezares decía “wow, b3so de telenovela” y Potro no podía creer lo que vio: “No m4m…el b3so que se dieron”.

En redes sociales también reaccionaron muy divertidos con lo que sucedió y agradecieron que las famosas cumplieran su palabra: “ya con esto se merecen la inmunidad por esta semana”, “qué adrenalina b3s4r a Sabine o a Karime”, “sentí c0s4s de chava, ay Dios mío”, “ella ya ganó”, fueron algunos de los comentarios.

