Ricardo Peralta y César Doroteo: video de su show en vivo desata críticas y burlas en redes

En redes sociales circula un vídeo del espectáculo Infames, protagonizado por los creadores de contenido Ricardo Peralta y César Doroteo, mejores conocidos como “Pepe y Teo”. El fragmento, que muestra parte de un número musical de su gira, generó reacciones negativas entre internautas, quienes cuestionaron la calidad del espectáculo.

¿Qué mostró el video del show ‘Infames’ de Ricardo Peralta y César Doroteo que desató burlas?

El clip fue compartido en la red social X por el usuario @raulgtzoficial, quien cuestionó directamente a quienes pagan un boleto para asistir al espectáculo. En la grabación aparecen Ricardo Peralta y César Doroteo con vestuarios llamativos, interpretando una canción en vivo y realizando una coreografía con movimientos que, según los comentarios, resultaron “graciosos pero poco afinados”.

La crítica se propagó rápidamente, atrayendo comentarios como:



“Preferiría sacarme los ojos antes de verlos, qué asco”,

“Muchos chavos fifi son los que van a ver estos espectáculos tan raros”,

“Cuando no hay talento ni coherencia, todo resulta en lo mismo: contenido basura”.

Aunque no todos los comentarios fueron negativos, la mayoría coincidió en señalar que el show carecía de elementos para justificar su puesta en escena.

¿Qué se sabe de la gira Infames de Pepe y Teo?

De acuerdo con la información publicada en las cuentas oficiales de los influencers Pepe y Teo, Infames combina música, comedia y dinámicas con el público, manteniendo el estilo que los caracteriza en plataformas digitales. El espectáculo parte de un proyecto más amplio en el que buscan trasladar su humor a los escenarios, con fechas programadas en ciudades como Monterrey, Puebla, Querétaro y Mérida.

El cierre será en la Ciudad de México, un punto clave para evaluar la recepción general del tour. Mientras tanto, la controversia generada por el video viral ha colocado nuevamente a Ricardo Peralta y César Doroteo en la conversación digital, esta vez no por sus entrevistas o transmisiones en vivo, sino por la puesta en escena que han llevado a los teatros.

¿Quiénes son Pepe y Teo?

El exhabitante de La casa de los famosos México Ricardo Peralta y César Doroteo, conocidos en el mundo digital como Pepe y Teo, son un dúo de creadores de contenido que surgieron en YouTube hace más de una década. Su canal se enfocó en hablar de temas relacionados con la comunidad LGBTQ+, entretenimiento y cultura pop, lo que les permitió construir una base sólida de seguidores. Con el tiempo, se consolidaron como referentes dentro del activismo digital y como personalidades que utilizan el humor para abordar cuestiones sociales.

Además de su trayectoria en redes sociales, ambos han incursionado en distintos proyectos de televisión, teatro y espectáculos en vivo. Su estilo irreverente y directo los convirtió en invitados recurrentes de programas y eventos, donde han combinado entrevistas, parodias y música. El más reciente de sus trabajos es la gira Infames , con la que buscan llevar su propuesta al escenario teatral, aunque no ha estado exenta de críticas y polémicas en plataformas digitales.

