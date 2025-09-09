Ricardo Peralta para en seco a Galilea Montijo por usar el mismo cinturón de Iván Ávalos

¡Se armó el chisme fashionista! Todo comenzó con un inocente comentario de Ricardo Peralta en redes sociales, donde presumió tener el mismo cinturón que Galilea Montijo, el icónico accesorio metálico del diseñador Iván Ávalos que ella lució en la gala de eliminación de La casa de los famosos México. Pero lo que parecía una coincidencia divertida terminó en una respuesta inesperada y bastante picosa por parte de la conductora. Pero el exhabitante de La casa de los famosos dejo en claro que guardar silencio no era opción y ya contestó.

Galilea Montijo crítica a Ricardo Peralta en el programa de ‘Hoy / IG: @torpecillo / @galileamontijo

¿Qué dijo Ricardo Peralta sobre el cinturón de Galilea Montijo en La casa de los famosos México?

Ricardo Peralta, conocido por su estilo irreverente y su amor por la moda, compartió en X (antes Twitter) una foto usando el mismo cinturón que Galilea Montijo lució en la gala del reality. El accesorio, una pieza metálica que simula la silueta de una mujer, pertenece a la colección Rhonda de Iván Ávalos.

“Loba, Gali y yo tenemos el mismo cinturón de Iván Ávalos” Ricardo Peralta

La publicación se volvió viral, y aunque muchos lo tomaron como una simple coincidencia divertida, Galilea reaccionó en vivo con un comentario que fue interpretado por algunos como una indirecta con filo.

Loba Gali y yo tenemos el mismo cinturón de Ivan Ávalos 😍 pic.twitter.com/sCC94eMazA — Ricardo Peralta (@torpecillo_) September 8, 2025

¿Galilea Montijo humilló a Ricardo Peralta por usar el mismo cinturón en La casa de los famosos México 2025?

Durante la transmisión más reciente del programa Hoy, Galilea Montijo reaccionó al comentario de Ricardo Peralta sobre el cinturón que ambos poseen del diseñador Iván Ávalos. En lugar de agradecer el halago, Galilea lanzó una frase que muchos interpretaron como burla: “No es el tuyo, mi rey. Es del mismo diseñador, pero no tenemos la misma cintura, hermana. ¿Cómo vamos a caber?”, dejando claro que no se comparaba con el influencer.

La situación se volvió aún más picante cuando uno de los compañeros de Galilea en el foro remató con un comentario que hizo referencia a una de las polémicas más sonadas de Ricardo en La casa de los famosos México 2025: “¿Sabes qué le diría? Ese vestido ya se contó”. La frase fue vista como una indirecta relacionada con su enfrentamiento con el líder del cuarto ‘Mar’ en la segunda temporada del reality.

¿Cómo reaccionó Ricardo Peralta al comentario de Galilea Montijo en el programa Hoy?

Lejos de molestarse, Ricardo Peralta decidió aclarar la situación con un video en TikTok donde explicó que jamás quiso compararse con Galilea Montijo. Con su característico humor, dijo:

“Vi esta icónica pieza en Galilea Montijo y pensé: ‘¿me quedará igual?’. Obviamente no me queda igual que a mi comadre, amor. Ayer fui muy feliz al ver que tienes esta icónica pieza de Iván Ávalos también”. Ricardo Peralta

Y para despejar cualquier duda, sacó una cinta métrica y reveló sus medidas: “Yo ahorita mi cintura la ando manejando como en un… miren, aquí traigo la cinta para medir. Me lo puse con todo y me dio 94, 92… sin la pieza 86, muy a gusto. Pero, güey, mi comadre ahorita anda como en 90-60… ¡revienta!”

Además, dejó claro que no se trataba de la misma prenda, sino de una coincidencia de estilo: “Yo no me refería a que usamos la misma; de hecho, esta es la mía, aquí la compré y todo. Y claro que no tenemos la misma cinturita, hermosa. Tú ahorita estás, mira… apretadita, rica, una cosa que dices tú: ‘¡mamí!’”.

Finalmente a los haters también les mandó mensaje: “Y bueno, que los haters disfruten, más contenido para que gocen de La casa de los famosos tercera temporada y se acuerden de mí. Los amo. Pero, güey, amo esta pieza icónica. Como bien lo dijo Gali, es del papá herrero de Iván Ávalos, un diseñador increíble”.

Así le contesto Ricardo Peralta a Galilea Montijo:

¿Quién es Iván Ávalos, el diseñador mexicano que vistió a Galilea Montijo en La casa de los famosos México 2025?

El tercer protagonista de esta historia es el diseñador Iván Ávalos, un talento mexicano originario de Ixmiquilpan, Hidalgo, que se ha ganado un lugar en la moda internacional gracias a sus propuestas arriesgadas y teatrales.

Su carrera despegó en 2013 y, a pesar de no haber estudiado formalmente diseño de modas, se formó de manera autodidacta hasta llegar a importantes pasarelas como el Mercedes-Benz Fashion Week México. Su estilo se caracteriza por siluetas oversized, bordados artesanales y piezas inspiradas en la naturaleza.

En 2025 presentó su colección Rhonda, inspirada en insectos, de donde surgió precisamente el cinturón que ahora une en polémica a Galilea Montijo y Ricardo Peralta. Sus creaciones también han vestido a celebridades internacionales como Shakira, Jennie de Blackpink, Danna Paola y Yalitza Aparicio.