Exhabitante de La casa de los famosos México envía mensaje a Facundo y opina sobre la llamada su novia

En medio de la polémica llamada que le hizo Facundo a su novia, Delia García, en ‘La casa de los famosos México 2025’, Ricardo Peralta, quien participó en la temporada pasada del reality, expresa su apoyo hacia el conductor y, de paso, ¿hace alusión a la ‘infidelidad’ que habría cometido durante su estancia en ‘La casa’? Esto dijo el influencer.

Ricardo Peralta

¿Por qué Facundo pudo hablar con su novia, Delia García, en ‘La casa de los famosos México 2025’?

En días pasados, Facundo ganó 30 mil pesos en una dinámica de ‘La casa de los famosos México’. Durante la gala del pasado 2 de septiembre, se le ofreció la oportunidad de intercambiar el premio por una llamada con su novia, Delia García.

El conductor aceptó el trato y se fue al confesionario para hablar con ella. Al inicio, le habría respondido un hombre, pero después logró contactar a Delia. El exconductor de ‘Incógnito’, entre lágrimas, le preguntó cómo estaba y le pidió en reiteradas ocasiones que le dijera si lo amaba y extrañaba.

La también exparticipante de ‘La Isla’ le expresó el gran amor que le tiene y le pidió que se divirtiera mucho en el juego, insistiendo en que no se preocupara por los demás y solo disfrutara la experiencia. Tras la breve conversación, Facundo lloró en la suite y, entre otras cosas, admitió que hablar con su novia lo hizo cuestionarse si realmente era “el malo” de la temporada.

Mucho se comentó en redes sociales sobre esta conversación. Algunos usuarios afirmaron que la novia de Facundo se mostró “muy cortante y fría”. Incluso, la acusaron de ser ‘infiel’, alegando que el hombre que habría contestado al inicio, probablemente, era “el amante”.

En respuesta a esto, Delia subió un video explicando que se había puesto nerviosa durante la llamada. También compartió un mensaje en el que decía que tanto ella como Facundo prefieren enfocarse en las palabras llenas de “amor” de sus fans.

Facundo llamada a su novia en La casa de los famosos México

¿Qué dijo Ricardo Peralta tras la polémica por la llamada de Facundo a su novia en ‘La casa de los famosos México’?

Aunque su estancia en ‘La casa de los famosos México 2024’ no fue la mejor, a Ricardo Peralta, en ocasiones, ha opinado sobre la nueva temporada y, hace unas horas, usó sus redes sociales para externar su postura sobre la llamada de Facundo a su novia, Delia García.

Lo que llamó la atención de su postura no fue el hecho de que felicitara al conductor por querer hablar con su pareja, sino que recordara la ‘infidelidad’ que cometió cuando estaba dentro del reality,

Ricardo Peralta “Es bien padre hablar o saber de la persona que amas mientras estás adentro, bien por Facundo… (Los haters en 5, 4, 3… para decir que valgo menos que mi… y aquellos que creen que le falte el respeto a Charly y así)”

Por supuesto, su publicación no pasó desapercibida y, si bien sus fans lo apoyaron, sus detractores señalaron que fue “odiado” en su temporada por la alianza que hizo con Adrián Marcelo, quien causó polémica, entre otras cosas, por sus comentarios considerados como “machistas” y la forma tan abrupta en la que abandonó el show tras su fuerte pelea con Gala Montes.

Es bien padre hablar o saber de la persona que amas mientras estás adentro, bien por Facundo!!!

(Los haters en 5, 4, 3… para decir que valgo menos que mierda y aquellos que creen que le falte el respeto a Charly y así 🙃) — Ricardo Peralta (@torpecillo_) September 3, 2025

¿Ricardo Peralta le fue infiel a su novio durante su estancia en ‘La casa de los famosos México’?

Durante su estancia en ‘La casa de los famosos México 2024’, Ricardo Peralta mostró mucho interés por Sian Chiong, uno de sus compañeros. Ambos se volvieron muy unidos y hasta se llegó a pensar que podrían tener un romance.

Esto último generó polémica en su momento por el noviazgo que el influencer aún mantiene con Carlos Portocarrero, mejor conocido simplemente como ‘Charly’. Si bien tanto el creador de contenido como su pareja han dicho en varias ocasiones que tienen una relación abierta, muchos usuarios tacharon a Ricardo de “ser infiel”.

Cabe destacar que, pese a los acercamientos, Sian Chiong y Ricardo Peralta quedaron como amigos, por lo que no hubo un engaño de por medio.

