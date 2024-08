LCDLFM: ¿Ricardo Peralta tiene oportunidad con Sian Chiong? Equipo del actor habla sobre su orientación

La primera noche de cine dentro de ‘La casa de los famosos México’ dio mucho de que hablar entre los integrantes. En uno de los filmes presentados, se mostró la cercanía y muestras de cariño que han tenido Sian Chiong y Ricardo Peralta en los últimos días.

Recordemos que, previo a esto, Ricardo le confesó a Gomita que sí sentía una cierta atracción por el cubano, por lo que intentaría conquistarlo.

Luego de ver “la película”, el resto de los integrantes pidió que se dieran un beso, pues de esa forma podrían darle “cierre” a su historia. A pesar de la insistencia y la evidente emoción de Peralta, Sian se negó rotundamente y hasta les dijo a sus compañeros que mejor “hicieran su propia historia”.

Si bien el actor no ha expresado querer algo más que una amistad con el creador de contenido, muchos fans del programa han asegurado que se podría desarrollar un romance entre las celebridades, pues ambos se han mostrado sumamente cercanos.

¿A Sian Chiong le gustan los hombres?

Hace algunas horas, el equipo de Sian Chiong, a través de Instagram, publicó un video con algunos momentos del actor junto a Ricardo Peralta. Aunado a este clip, colocaron un mensaje en el que afirma que no se debe confundir “la amabilidad con el coqueteo”.

Asimismo, indicaron que el actor respeta y no juzga la orientación de las personas, pero que él es heterosexual, por lo que no podría haber algo más que una amistad con Ricardo.

“No confundan amabilidad con coqueteo. Desde chico me enseñaron a no juzgar y querer a todos por igual, pero a mí me encantan las mujeres” Equipo de Sian Chiong

A sabiendas de que el mensaje podría generar controversia, se restringieron los comentarios del post, el cual ya cuenta con más de 7 mil reacciones.

¿Cuál es la situación amorosa de Ricardo Peralta y Sian Chiong?

En el caso de Sian Chion, se desconoce si tiene pareja o no, pues, en un video promocional del reality, dejó entrever que el amor era un tema complicado. No obstante, hace poco se empezó a especular que sí tenía una novia, quien sería la persona que le maneja sus redes sociales mientras está en el show. Esto último no ha sido confirmado ni desmentido.

Por otra parte, Ricardo Peralta mantiene una relación poligámica con Carlos Portocarrero, quien también es creador de contenido. Según Peralta, su pareja le dio “permiso” de ligarse a alguien en el show.

