“Doña Alegría” se somete a viral tratamiento y ¿rejuvenece? Así luce ahora la abuela de Aldo de Nigris

Leticia Guajardo, cariñosamente conocida como “doña Alegría”, se ha robado la atención de miles de usuarios en redes sociales luego de mostrar el impresionante resultado de un tratamiento estético rejuvenecedor que se hizo viral en redes sociales en fechas recientes. La abuela materna del exfutbolista y conductor Aldo de Nigris, y madre del influencer Poncho de Nigris, no dudó en compartir su antes y después. ¿Cómo quedó?

Exconductor de Venga la alegría arremete contra doña Lety tras acusar a Mariana Botas de insultarla. / Redes sociales

¿A qué tratamiento estético se sometió “doña Lety” y cómo luce ahora?

A través de su cuenta de Instagram y en un video compartido en TikTok, Leticia Guajardo, mejor conocida como “doña Alegría”, reveló los detalles del procedimiento al que se sometió en la clínica Skin Medical Mex, a cargo de la doctora María José Ramos, experta en estética avanzada.

Durante la grabación, se puede observar el paso a paso del tratamiento, en el cual se trabajaron áreas específicas como el cuello, la papada, el arco de la ceja y las conocidas “patas de gallo” en el contorno de ojos. El objetivo: lograr una apariencia más juvenil sin recurrir al bisturí.

Vamos a levantar un poco el arco de la ceja, trabajar la ojera y la zona de la papada para pegar la piel. Trabajadora de Skin Medical Mex

Las imágenes del antes y después muestran una notable mejora en la firmeza de la piel, con un rostro visiblemente más descansado, fresco y con menos líneas de expresión.

¿Cómo luce “doña Lety” tras someterse al tratamiento estético?

El procedimiento elegido por doña Lety es el Ultraformer MPT, un tratamiento estético no quirúrgico basado en tecnología de Ultrasonido Micro y Macro Enfocado (MMFU). Su principal función es tensar y reafirmar la piel a través de una contracción inmediata, generando un efecto lifting que mejora progresivamente gracias a la estimulación de colágeno.

Según la doctora Ramos, el rostro de doña Lety ya tenía una buena base en cuanto a textura y calidad de piel, por lo que el Ultraformer solo potenció su belleza natural.

Vamos a hacer es una contracción inmediata para generar un lifting. Posteriormente vamos a tener un resultado a mediano y a largo plazo por la bioestimulación de colágeno. Doctora Ramos, sobre tratamiento a doña Lety

Este tipo de procedimientos se ha vuelto cada vez más popular entre personas mayores que buscan alternativas naturales y menos invasivas al quirófano. Además, el tratamiento se adapta a las características y edad de cada paciente, logrando resultados personalizados y armoniosos.

Así luce Doña Lety, tras tratamiento estético / Redes sociales, IG: leticiagdenigris y canva

¿Quién es Doña Lety Guajardo y qué polémicas ha protagonizado?

Leticia Guajardo Cantú, conocida popularmente como doña Lety o “doña Alegría”, es la madre del influencer Poncho de Nigris y abuela del exhabtiante de La casa de los famosos México, Aldo de Nigris. Su activa participación en redes sociales la ha vuelto una figura mediática, destacando por sus opiniones francas y sin censura.

Durante 2025, ha estado en el centro de varias polémicas familiares, incluyendo conflictos con su hijo Poncho y tensiones que se han hecho públicas, generando divisiones entre sus seguidores.

Ha sido señalada por exponer públicamente la frágil salud de su esposo, y por su difícil relación con su nuera, Marcela Mistral, a quien ha acusado de ser responsable de ciertos problemas familiares. Incluso llegó a declarar que Marcela alejó a Poncho de ella.

Uno de los episodios más comentados fue una transmisión en vivo donde doña Lety aseguró que su hijo se negaba a costear la fiesta de XV años de su nieto, lo que derivó en un fuerte conflicto.

Además, ha compartido aspectos íntimos de su vida, como su situación económica y su dependencia de apoyos, lo que ha generado tanto apoyo como críticas. Su personalidad frontal y estilo sin filtros la han consolidado como una figura polémica y muy comentada en el entorno digital.

