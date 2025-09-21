Exconductor de Venga la alegría critica a doña Lety por pleito con Mariana Botas: “Nefasta ha sido usted”

Gabo Cuevas, exintegrante de “Venga la alegría”, mostró su apoyo a Mariana Botas tras el pleito con doña Lety, abuela de Aldo de Nigris en “La casa de los famosos México”. Cuevas criticó a la mamá de Poncho de Nigris por hablar de respeto tras haber hecho comentarios sobre el cuerpo de Mariana. Además, aplaudió a la también “envinada” por ponerle un alto a la matriarca de los De Nigris.

¿Qué pasó entre doña Lety y Mariana Botas en La casa de los famosos México?

Recordemos que el pasado martes, doña Lety participó en la dinámica “Congelados” para darle palabras de aliento y cariño a su nieto Aldo de Nigris, quien se ha vuelto uno de los habitantes favoritos de “La casa de los famosos México”. Sin embargo, tras ese emotivo momento, sorprendió a sus seguidores al asegurar en redes sociales que “una persona” la había humillado y tratado mal.

Más tarde, reveló en sus historias que se trataba de Mariana Botas, a quien acusó de insultarla. Muy molesta, doña Alegría no dudó en calificar a la actriz y conductora como “nefasta”, “grosera” y “estúpida”.

Ante la polémica, Mariana Botas no se quedó callada y respondió a través de un video su versión de los hechos y aseguró que jamás insultó a doña Lety, pero que si le recordó que ella la había llamado desgraciada en sus redes por el tema de sudadera prestada de Aldo de Nigris.

Mira: Evelyn ‘la Mamita’ vs Poncho de Nigris ¿por defender Aldo de Nigris? Insultos, amenazas y verdades incómodas

Mariana Botas confronta a abuela de Aldo de Nigris por decir que la humillaron en La casa de los famosos México / Redes sociales

Mariana Botas responde a doña Lety tras acusarla de haberla insultado

Mariana Botas se defendió de doña Lety: “Me estaban poniendo el micrófono y doña Lety se acercó a saludarme. Yo la saludé y, en broma, le dije: ‘Oiga, qué mala onda que me dijo desgraciada’.

Doña Lety se rió y me respondió: ‘No, cómo crees, es que tú le dijiste a mi Aldito que tiene déficit de atención’. Yo le aclaré que no lo dije en mala onda, no estuvo bien porque yo también tengo déficit de atención, pero doña Lety hasta me dio una palmadita en el hombro y me dijo que todo estaba bien, que qué bonita estás. Le di las gracias, pero ya me fui porque me pidieron que me fuera al set. Pero que diga que la insulté, que la dejé hablando sola, que soy una estúpida grosera...”.

Mariana recordó que, en cambio, fue doña Lety quien la llegó a insultar.“No lo voy a permitir; no pueden difamarme solo porque me defendí. Incluso ella me llamó deforme cuando yo todavía estaba adentro de la casa”.

“Jamás hubo un insulto, yo me tuve que ir pero jamás la deje hablado sola”, señaló Mariana.

Mira: Doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, se reconcilia con Elaine Haro, ¡ya la quiere como novia de su nieto!

Exintegrante de Venga la alegría defiende a Mariana Botas y arremete contra doña Lety, abuela de Aldo de Nigris

Gabo Cuevas salió en defensa de Mariana Botas tras el pleito con doña Lety y lanzó fuertes declaraciones contra la abuela de Aldo de Nigris.

“Coincido con Mariana Botas, porque cuando ella estuvo dentro, la señora se la pasaba burlándose de su físico. Será una señora de tercera edad, pero no tiene derecho a hacer comentarios sobre su cuerpo”, expresó el exintegrante de “Venga la alegría”.

Sin filtros, Gabo continuó con sus críticas hacia la llamada “doña alegría”:

“Nefasta ha sido usted, señora. Bravo, Mariana, por poner límites y por no quedarte callada. Mariana Botas me escribió hace unos días y justo reaccionó a los comentarios que usted hizo sobre su cuerpo. ¿Cómo cree usted que Mariana debería reaccionar si usted se la pasó diciendo que Aldo no se fijaría en ella por su físico? Cree que por ser una persona de la tercera edad tenemos que guardarle respeto, pero no. Bien por Mariana por no dejarse”. Gabo Cuevas

Mira: Aldo de Nigris se entera que Alexis Ayala le dio seis votos en la próxima nominación: ¿El regio se molestó?