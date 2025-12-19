Pato Borghetti, entre lágrimas, deja Venga la alegría, tras casi 10 años como conductor; ¿lo despidieron?

Hoy viernes 19 de diciembre marcó un cierre en la historia de Venga la alegría: Patricio Borghetti vivió su último día como conductor del programa, tras casi una década formando parte del matutino y en medio de diversos rumores por su salida. Su despedida no pasó desapercibida, pues durante ese tiempo se convirtió en una de las caras más reconocibles del foro, acompañando a la audiencia en mañanas de información, entretenimiento y momentos personales que hoy sellan el final de una etapa significativa tanto para el conductor como para el programa.

Tras casi 10 años, Pato Borghetti dice adiós a Venga la alegría. / Foto: Redes sociales

¿Por qué salió Pato Borghetti de Venga la alegría?

Patricio Borghetti sorprendió a la audiencia al anunciar su salida de Venga la alegría, una decisión que, según explicó, no fue sencilla pero sí profundamente pensada. El conductor confirmó que el viernes 19 de diciembre fue su último programa en el matutino, marcando el cierre de una etapa que definió gran parte de su vida profesional. En sus palabras, se trata de un cambio necesario para poder enfocarse en nuevos proyectos que ha deseado realizar desde hace tiempo y que ya no serían compatibles con la exigencia diaria del programa.

Durante su mensaje, Borghetti se mostró visiblemente agradecido y reflexivo al recordar el tiempo que pasó frente a las cámaras del matutino. Aseguró que los nueve años que formó parte de Venga la alegría fueron, posiblemente, los mejores de su vida, y agradeció de manera especial a la producción, a sus compañeros y al público que lo acompañó durante casi una década. Para el conductor, la experiencia no solo representó un crecimiento profesional, sino también un vínculo cercano con la audiencia que siguió su trayectoria día a día.

Pato Borghetti también dejó claro que su salida no significa una despedida definitiva de la televisora. Confirmó que continuará ligado a TV Azteca y que ya trabaja en otros proyectos que se darán a conocer en 2026. “No me voy de mi casa”, afirmó, subrayando que únicamente cierra un ciclo dentro del matutino, pero mantiene abierta la puerta para nuevas oportunidades dentro de la empresa que ha sido parte fundamental de su carrera.

Pato Borghetti deja Venga la alegría tras casi una década en el programa. / Foto: Redes sociales

¿Cómo el último día de Pato Borghetti en Venga la alegría HOY viernes 19 de diciembre?

La despedida de Patricio Borghetti en Venga la alegría estuvo cargada de emoción cuando la producción presentó un video que reunió sus mejores momentos desde su llegada al matutino en enero de 2017. Las imágenes recorrieron casi una década de historias frente a las cámaras, resaltando no solo su carisma y cercanía con el público, sino también los instantes personales que compartió al aire y que lo convirtieron en una figura entrañable para la audiencia, especialmente aquellos ligados a su vida familiar.

“He pasado de todo, casi una década aquí. Me tuve que ir un día presentando el programa a ver nacer a mi hijo, una pandemia (de Covid-19), el temblor terrible en 2017… resulta increíble viendo las imágenes, tantas cosas que me han pasado aquí”, mencionó el conductor, destacando que, pese a los momentos difíciles, la mayoría estuvieron llenos de aprendizaje, alegría y gratitud. Para él, llegar a Venga la alegría fue un logro comparable con “jugar en el Barcelona o el Real Madrid”, una experiencia que lo deja satisfecho y orgulloso.

El conductor también explicó por qué decidió anunciar su salida con anticipación, subrayando la importancia de vivir el proceso junto a la gente que lo acompañó durante años. “No es sin dolor… me duele mucho también no estar todos los días en la mañana para ustedes”, confesó, al tiempo que aseguró irse ilusionado por lo que viene y convencido de haberlo dado todo. Con un mensaje de cercanía, cerró reafirmando el lazo con el público.

“A pesar de que estoy ilusionado por lo que viene y quiero seguir creciendo, me duele mucho también no estar todos los días en la mañana para ustedes, es difícil renunciar a ciertas cosas, pero me voy satisfecho porque siempre di todo y me entregué al máximo. Misión cumplida. Vamos a seguir siendo familia, síganme saludando en la calle como si desayunaramos juntos”, dijo Borghetti.

Pato Borghetti, actor y conductor. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Pato Borghetti, exconductor de Venga la alegría?

Patricio Borghetti, cuyo nombre completo es Juan Patricio Borghetti Imérito, es un actor y conductor argentino que encontró en México el escenario ideal para consolidar su carrera artística. Nacido el 5 de diciembre de 1973 en Buenos Aires, comenzó su camino creativo desde muy joven, primero en la música al formar una banda de rock durante su adolescencia. Sin embargo, fue su llegada a México a mediados de los años noventa lo que marcó un punto decisivo en su trayectoria, al obtener su primer papel protagónico en la telenovela juvenil DKDA: Sueños de juventud, que lo colocó rápidamente en el radar del público.

A partir de entonces, Borghetti se mantuvo vigente en la televisión mexicana con participaciones en producciones como El juego de la vida y Rebelde, además de incursionar en la música con una colaboración junto a Yuridia en el tema “Eclipse Total del Amor”. Con el paso del tiempo, amplió su perfil profesional al debutar como conductor en el matutino Venga la alegría, espacio que lo consolidó como presentador y le permitió conectar de manera cercana con la audiencia. En el plano personal, su vida también ha estado bajo el reflector: fue esposo de la actriz Grettell Valdez, con quien procreó un hijo, y desde 2011 mantiene una relación con la conductora Odalys Ramírez, con quien formó una familia y tiene dos hijos, convirtiéndose en una figura reconocida tanto por su carrera como por su faceta familiar.

