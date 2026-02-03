Rocío Sánchez Azuara se habría peleado con colaboradora de ‘Venga la alegría’ ¿Qué pasó? Esto reportan

Si bien los conductores que trabajan en TV Azteca siempre han dejado ver que todos se llevan muy bien, recientemente se destapó un conflicto protagonizado presuntamente por Rocío Sánchez Azuara y una colaboradora de la misma televisora, ¿el motivo? Un pegamento para uñas. Esto es lo que se dice.

Logo VLA / Redes sociales

No te pierdas: Mujer revela cuánto le habrían pagado por participar en ‘Acércate a Rocío’, ¡hizo un dramón!

¿Qué pasó entre Rocío Sánchez Azuara y una colaboradora de ‘Venga la alegría’?

Hace unas horas, el periodista Álex Kaffie reportó que, presuntamente, Rocío Sánchez Azuara habría tenido fuerte enfrentamiento con María Eugenia Silva, productora de ‘Venga la alegría’. Todo esto porque, aparentemente, estaría harta de que le dejen “apestoso” el camerino.

Y es que tanto el matutino como el programa ‘Acércate a Rocío’ comparten foro y, por ende, también el mismo camerino. Supuestamente, Rocío reclamó que una de las conductoras dejó el lugar oliendo a “pegamento para uñas”.

“Rocío Sánchez Azuara le fue a echar pleito a María Eugenia Silva, productora de ‘Guanga la alegría’ porque una de las conductoras de ese matutino le dejó apestoso ¡a pegamento de uñas! su camerino a la presentadora de ‘Acércate a Rocío’”, indicó.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la presentadora descrita por Kaffie como “cochina” o la reacción que habría tenido Silva ante el reclamo. Entre las teorías más sonadas se encuentra que sería Kristal Silva o Luz Elena González. Sin embargo, esto no ha sido confirmado.

Cabe destacar que ninguno de los involucrados ha dicho nada sobre este presunto suceso, por lo que todo queda en calidad de un simple rumor.

Rocío Sánchez Azuara / Redes sociales

Te recomendamos: Rocío Sánchez Azuara recuerda a su hija Daniela en el día en que habría cumplido 38 años ¿De qué murió?

¿El programa de Rocío Sánchez Azuara es “falso”?

Esta no es la primera vez que Rocío Sánchez Azuara se ve involucrada en algún tipo de controversia. Desde hace años se ha dicho que los panelistas presentados en su programa ‘Acércate a Rocío’ son “comprados”.

Incluso, hace poco surgió el testimonio de una persona que sostuvo haber sido “contratada” para participar en el show. A través de redes sociales, una mujer aseguró haber recibido mil pesos por ser la protagonista de uno de sus casos.

Si bien Rocío no se ha pronunciado ante esto, en su momento afirmó que su programa era el único que “presentaba casos 100% reales”. Todo esto ha causado mucha controversia en redes sociales.

Algunos internautas, en especial sus fans, insisten en que el programa de la presentadora es “auténtico”, mientras que otros consideran que los casos mostrados son falsos y hasta han surgido más testimonios de gente que asegura haber “actuado” en el talk show.

Rocío Sánchez Azuara / Redes sociales

¿Quién es Rocío Sánchez Azuara, conductora de ‘Acércate a Rocío’?

Rocío Sánchez Azuara es una conductora de televisión mexicana. Nació el 27 de junio de 1963 y actualmente tiene 62 años. Comenzó su carrera artística durante la década de los 80 y 90, al colaborar en noticieros de su natal Veracruz.

En 1999, entró a TV Azteca con su programa ‘Cosas de la vida’. A lo largo de su carrera, trabajó en otras televisoras como Telemundo e Imagen Televisión. Actualmente, es la titular de ‘Acércate a Rocío’, en la televisora del Ajusco.

En cuanto a su vida personal, la famosa se vio sumamente afectada tras la muerte de su hija en 2019. La mujer falleció a los 31 años, tras una lucha de dos décadas contra el Lupus Eritematoso Sistémico.

Mira: ¡Dardo para La casa de los famosos México! Rocío Sánchez Azuara dice que su nuevo programa “no tiene competencia!