Integrante de Venga la alegría sufre grave caída y se va del programa, reportan, ¿cuál sería su estado de salud?

Muchas cosas han pasado en ‘Venga la alegría’ a lo largo de los últimos meses. Quizá la más sonada fue la salida de Pato Borghetti en diciembre del año pasado, tras casi una década en el matutino de TV Azteca. Otro asunto polémico ha sido el próximo supuesto cambio en la producción de la versión de fin de semana del programa.

En medio de hechos y especulaciones, se reportó que, presuntamente, una de las colaboradoras de la edición de entre semana de ‘Venga la alegría’ sufrió un grave accidente, ¿de quién se trata y cómo se encuentra?

Venga la alegría / Redes sociales

Lee: Tras dejar Venga la alegría, aseguran que Pato Borghetti será el nuevo conductor de este famoso reality

¿Cómo fue el supuesto accidente de la colaboradora de ‘Venga la alegría’?

Hace unas horas, el periodista Hugo Alexander Maldonado reportó que una colaboradora de ‘Venga la alegría’ sufrió una fuerte caída. Se trata de la nueva jefa de información del programa. Si bien no mencionó nombres, indicó que esta persona fue contratada recientemente después de que la anterior renunciara.

De acuerdo con Maldonado, al parecer, la empleada se cayó durante su primer día de trabajo y actualmente estaría de incapacidad.

“Me entero de que Venga la alegría se quedó sin jefa de información (otra vez). La que fue contratada tras la salida de la persona anterior que desempeñaba el cargo, SE CAYÓ EN SU PRIMER DÍA DE TRABAJO EN TV AZTECA, y está de incapacidad”, expresó.

Debido a esto, la información que se pasará en estos días será obtenida de diversos medios de comunicación o de los programas de Telemundo.

Si bien no dio detalles sobre su estado de salud, todo parece indicar que se encuentra recuperándose en su hogar. Hasta ahora, el matutino o TV Azteca no han confirmado ni desmentido esta información, por lo que todo queda en calidad de rumor hasta que haya una respuesta.

Me entero que Venga la alegría se quedó sin jefa de información (otra vez). La que fue contratada tras la salida de la persona anterior que desempeñaba el cargo, SE CAYÓ EN SU PRIMER DÍA DE TRABAJO EN TV AZTECA, y está de incapacidad.#VengaLaAlegría @VengaLaAlegria — Hugo Alexander Maldonado (@Hugomaldonadotv) January 28, 2026

Te recomendamos: Kristal Silva: Tras rumores de embarazo, rompe en llanto EN VIVO y revela que estuvo a punto de morir

¿Por qué Pato Borghetti se fue de ‘Venga la alegría’?

A finales de noviembre de 2025, Pato Borghetti sorprendió a todos al anunciar que se salía de ‘Venga la alegría’ tras 9 años de haber formado parte. Señaló que su último programa sería a mediados de diciembre y se dijo sumamente agradecido por todo el cariño que recibió desde el comienzo.

También aclaró que seguiría en otros proyectos de la televisora del Ajusco. En aquel entonces, no mencionó motivos y solo se limitó a decir que la decisión no había sido fácil.

Debido a la falta de detalles, surgieron muchas especulaciones, principalmente después de que su ahora esposa, Odalys Ramírez, dejara ‘Cuéntamelo Ya!’ tan solo días después. Cabe mencionar que la pareja se casó a principios de enero, en una ceremonia muy íntima en Quintana Roo.

De acuerdo con información de Gabo Cuevas, el conductor presuntamente estuvo en riesgo de sufrir un infarto. Para evitar el estrés y enfocarse en su salud, Pato y su esposa decidieron mudarse a un lugar más tranquilo. Sin embargo, esta información no ha sido confirmado por el conductor. Por esta razón, queda en calidad de RUMOR.

Pato Borghetti / Redes sociales

¿Más colaboradores renunciarán a ‘Venga la alegría’?

Hace algunas semanas, el periodista Álex Kaffie informó que, supuestamente, Mónica Alcaráz, productora de ‘Venga la alegría fin de semana’, renunció al programa. Esto debido a que, supuestamente, los ejecutivos rechazaron sus ideas para levantar el rating.

Y es que, al parecer, Mónica quería hacer muchos cambios, incluyendo despedir a algunos conductores como Rey Grupero y Carlos Quirarte. La salida de Mónica estaría pactada para estos días.

Por otra parte, se llegó a decir en su momento que, presuntamente, Eleazar Gómez y Manola Díez se unirían como presentadores. Y es que ambos se consagraron como los favoritos durante su estancia en ‘La granja VIP’.

Cabe destacar que, hasta ahora, esta información no ha sido confirmada o desmentida, por lo que todo queda en calidad de especulación.

Mira: Despiden a colaborador de Venga la alegría durante transmisión en vivo: Así fue el momento