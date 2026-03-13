Lalo Capetillo preocupa a sus fans: aparece hospitalizado de emergencia tras aparatoso accidente

Las redes sociales se llenaron de preocupación después de que Lalo Capetillo compartiera una fotografía desde un hospital en plena temporada de vacaciones. El hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo apareció con un cabestrillo y un gesto que encendió las alarmas entre sus seguidores. Aunque el cantante trató de tomarlo con humor, las imágenes dejaron claro que algo ocurrió durante su aventura en la nieve… y más tarde él mismo reveló qué fue lo que pasó.

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¿Por qué Lalo Capetillo terminó en el hospital de emergencia?

La alerta comenzó cuando Lalo Capetillo publicó una historia en Instagram que nadie esperaba. En la imagen se le veía recostado en una cama de hospital, vestido con bata médica y con un cabestrillo que sostenía uno de sus brazos.

La fotografía rápidamente generó preguntas entre sus seguidores, pues el cantante se encontraba disfrutando de unas vacaciones en la nieve cuando ocurrió el incidente.

A pesar de la escena que podría preocupar a cualquiera, el artista apareció sonriendo frente a la cámara, lo que dio señales de que, al menos, su estado de ánimo seguía intacto.

Más tarde compartió otra fotografía en la que se refería directamente a la lesión que lo llevó al hospital. Con su característico sentido del humor escribió: “Jajaja mi hombrito”, mientras mostraba el brazo lesionado.

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¿Cómo ocurrió el accidente de Lalo Capetillo mientras practicaba deporte en la nieve?

Horas después de la primera imagen, el propio Lalo Capetillo dejó ver un poco más sobre lo que ocurrió durante su aventura invernal.

En otra historia retomó una fotografía publicada por uno de sus amigos. La imagen mostraba el momento posterior al accidente: el cantante estaba en plena montaña nevada, vestido con ropa térmica, casco y equipo para actividades en la nieve.

A su lado se encontraba un socorrista que le colocaba un cabestrillo improvisado para inmovilizar el brazo. En contraste con las fotos posteriores, en esta ocasión su rostro reflejaba el dolor provocado por la caída.

Todo indica que el accidente ocurrió mientras practicaba un deporte en la nieve, posiblemente snowboard. De hecho, en la misma imagen se puede observar a uno de sus amigos sobre una tabla. No obstante, él no ha dado más detalles al respecto.

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¿Cómo reaccionó la familia Capetillo Gaytán tras el accidente de Lalo Capetillo en la nieve?

Las publicaciones de Lalo Capetillo no tardaron en provocar reacciones dentro y fuera de su círculo cercano. Entre los comentarios que más llamaron la atención apareció el de su hermana, Ana Paula Capetillo, quien reaccionó con humor ante la situación.

La joven escribió: “Mi hermano un jueves a mediodía”, comentario que rápidamente generó risas entre algunos seguidores.

Sus padres hasta ahora no se han pronunciado al respecto y por ahora, el cantante no ha dado detalles médicos sobre la gravedad del golpe, pero sí dejó claro que intenta tomarse el incidente con humor.