Accidente pareja de Carín León: VIDEO revela los momentos de tensión que vivió Meylin Zúñiga tras caída

Un video mostró los momentos de tensión que vivió Meylin Zúñiga, pareja de Carín León, tras el accidente que la llevó al hospital en la presentación de “Muda”, el nuevo disco del cantante sonorense, ¿qué pasó? Te contamos los detalles.

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Meylin Zúñiga habló por primera vez del accidente que sufrió junto a Carín León tras un evento. / Redes sociales

¿Qué le pasó a la novia de Carín León?

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, Carín León informó que, al terminar la presentación de su nuevo disco “Muda” el pasado 5 de mayo, él y su pareja, Meylin Zúñiga, sufrieron un accidente.

El cantante detalló que la mujer presentó una fractura en el tobillo y que ambos se encontraban estables y recibiendo atención médica. También señaló que sus presentaciones programadas para el fin de semana en Metepec y Puebla continuarían en pie.

“Al finalizar la presentación de mi nuevo álbum ‘Muda’, sufrimos un incidente, donde mi esposa Meylin Zúñiga sufrió una fractura de tobillo. Ambos nos encontramos estables y recibiendo la atención médica correspondiente”, se lee en la publicación.

Horas antes de que el artista publicara el comunicado, comenzaron a circular reportes sobre el accidente. De acuerdo con la información que trascendió, la pareja habría utilizado un elevador de carga para salir del lugar y evitar a la prensa; sin embargo, durante el trayecto el mecanismo presentó una falla y cayó un piso. En redes sociales se difundió un video en el que se observa al intérprete cargando a su esposa para subirla a una camioneta y trasladarla al hospital.

Además, TVNotas informó que el cantante canceló entrevistas para acompañarla, ya que existía la posibilidad de que fuera sometida a cirugía e incluso se contemplaba trasladarla a Estados Unidos para recibir atención médica.

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Meylin Zúñiga contó lo que pasó después de la presentación de Carín León y habló de la fractura que sufrió. / Redes sociales

¿Qué muestra el video del accidente de Meylin Zúñiga, novia de Carín León?

La camioneta de Carín León ingresó al lugar donde fue la party release de Carín León de forma muy secreta para trasladar de inmediato a Meylin Zúñiga a un hospital tras el accidente. En un video que comenzó a circular en redes sociales y fue mostrado en Venga la alegría, se observa al cantante cargando a su pareja en brazos mientras la acompaña hasta el vehículo para salir rumbo a la unidad médica.

Más tarde, Meylin Zúñiga compartió en sus redes sociales una fotografía en la que mostró su pie inmovilizado con una férula, además de agradecer los mensajes de apoyo que recibió tras lo ocurrido. De acuerdo con la información dada a conocer por la propia influencer y empresaria, actualmente se encuentra estable y bajo atención médica.

Además, través de sus historias de Instagram, Meylin Zúñiga compartió detalles sobre el accidente que sufrió junto a Carín León tras la presentación del disco “Muda”. En la publicación, explicó que el elevador en el que descendían al salir del evento cayó un piso mientras varias personas del equipo también viajaban en él.

“El elevador en el que bajamos saliendo de la presentación de Armando, cayó 1 piso, íbamos muchas personas del team”, detalló la influencer.

La novia del cantante señaló que todos se encontraban bien y que ella presentó “solo una ligera fractura” en el tobillo. La imagen fue compartida desde una cama, donde aparece con la pierna inmovilizada, mientras agradecía las muestras de apoyo que recibió tras darse a conocer lo ocurrido. “Gracias por sus mensajitos!!”, añadió. Meylin Zúñiga también tomó el momento con humor al relacionarlo con la expresión “rómpete una pierna”, utilizada antes de una presentación artística como deseo de buena suerte.

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Mensaje de la novia de Carín León. / Redes sociales

¿Quién es Meylin Zúñiga y cuántos hijos tiene la novia de Carín León?

Meylin Zúñiga, pareja de Carín León, nació el 24 de noviembre de 1990 en Tampico, Tamaulipas. Además de su presencia en redes sociales, ha desarrollado proyectos en el mundo empresarial como propietaria de una línea de ropa deportiva. También ha trabajado como modelo y suele compartir parte de sus actividades profesionales y personales a través de redes sociales.

La influencer es madre de dos hijos, un niño y una niña, fruto de su matrimonio anterior. Desde 2023 comenzó una relación con el intérprete de regional mexicano, la cual ambos han mostrado en publicaciones y videos en redes sociales, donde también comparte momentos de viajes, aspectos de su vida cotidiana y parte de su trabajo relacionado con la moda y sus proyectos personales.

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