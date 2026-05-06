¿Conciertos de Carin León se cancelan tras accidente de su pareja? Cantante rompe el silencio: “Comprensión”

Carin León y su pareja, Mey Zúñiga, encendieron las alarmas tras darse a conocer que sufrieron un accidente en la presentación de su nuevo disco ‘Muda’, llevada a cabo durante la noche del pasado 5 de mayo. Si bien el cantante se encuentra estable, se reportó que Mey, a quien cariñosamente él llama “su esposa”, sí resultó lastimada.

Entre las dudas que han surgido en torno a esta situación está si las próximas presentaciones en Metepec y Puebla siguen en pie. A raíz de todo esto, el propio Carin León comparte un comunicado no solo para aclarar su estado médico actual, sino también para responder lo que pasará con sus conciertos. Te contamos los detalles.

Novia de Carin León / Mezcalent

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¿Cómo fue el accidente de Mey Zúñiga, pareja de Carin León?

De acuerdo con lo que se ha reportado hasta el momento, Carin León y su pareja iban saliendo de la presentación del nuevo disco. Para evitar a la prensa, decidieron irse por un elevador de carga. Mientras iban bajando, este presentó una falla y cayó un piso.

En redes sociales, circuló un video en el que se ve al cantante cargando a su esposa y subiéndola a su camioneta para dirigirse al Hospital Español.

Nos confirmaron en TVNotas que Carin había cancelado todas sus entrevistas para apoyar a su “esposa”, pues se había lastimado el pie y había posibilidades de que entrara a cirugía. Incluso, se estaba contemplando trasladarla a Estados Unidos para una mejor atención.

Poco después del incidente, la propia Zúñiga usó sus redes sociales para aclarar que estaba bien y dar detalles de lo ocurrido. La mujer indicó que solo fue una “ligera fractura de tobillo”.

“El elevador en el que bajábamos saliendo de la presentación de Armando cayó un piso; íbamos muchas personas del team. Gracias a Dios, todos estamos bien, solo una ligera fractura en el tobillo. Gracias por sus mensajitos”.

Mey Zúñiga da sus primeras declaraciones. / Redes sociales

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¿Qué dijo Carin León sobre el accidente de su pareja, Mey Zúñiga?

A través de redes sociales, Carin León compartió un comunicado reiterando que su pareja se encontraba estable tras el accidente y que solo había sufrido una fractura de tobillo. También aclaró que tanto él como el resto de su equipo no sufrieron lesiones.

“El día de ayer, al finalizar la presentación de mi nuevo disco ‘Muda’, sufrimos un incidente donde mi esposa, Meylin Zúñiga, sufrió una fractura en el tobillo. Ambos nos encontramos estables y recibiendo la atención médica correspondiente”, mencionó.

Agradeció el apoyo del público ante lo ocurrido y dejó claro que sus presentaciones en Metepec y Puebla seguían en pie.

“Mis shows programados para este fin de semana en Metepec y Puebla siguen en pie. Agradezco sinceramente todos sus mensajes de cariño, apoyo y comprensión en este momento”. Carin León

El mensaje tranquilizó a sus seguidores, quienes le desearon todo lo mejor a Mey en su recuperación. Hasta el momento, la pareja no ha hecho más comentarios de lo ocurrido.

¿Cómo fue la historia de amor entre Carin León y Mey Zúñiga?

Mey Zúñiga es una publirrelacionista y empresaria originaria de Tamaulipas. Tiene 33 años y es madre de dos hijos. Pese a ser pareja de Carin León, trata de mantener un perfil medianamente bajo.

Hace unos meses, se sinceró sobre cómo inició su relación con el cantante. Según su versión, lo conoció tras haberlo contratado para el evento de un socio.

“El día en el que yo y él nos conocimos fue el momento en el que nos teníamos que conocer. Fue el día en el que Dios dijo: ‘Ustedes tienen que cruzar las miradas y se tienen que juntar y quedarse juntos para toda la vida’”, relató.

Ambos han sido muy herméticos en cuanto a su romance. Sin embargo, ella ha declarado que son muy felices juntos, ya que existe un entendimiento fuerte y espiritual entre ellos.

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