Lupillo Rivera y Taina Pimentel desatan rumores de embarazo; ¿bebé en camino? El cantante responde

¿Lupillo Rivera y Taina Pimentel esperan a su primer bebé? El cantante de regional mexicano rompió el silencio, luego de que comenzaron a surgir rumores tras anunciar su compromiso, ¿qué dijo? Te contamos todos los detalles.

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Lupillo Rivera aclara si viene un bebé con Taina Pimentel tras compromiso. / Redes sociales

¿Quién es la pareja de Lupillo Rivera en la actualidad?

Taina Pimentel, actual pareja de Lupillo Rivera, es una actriz, modelo y emprendedora originaria de República Dominicana que ha desarrollado su carrera en televisión, principalmente en producciones vinculadas a Telemundo. Su incursión en el medio comenzó tras su participación en el certamen Nuestra Belleza Latina en 2015 y 2021, plataforma que le permitió abrirse paso en la industria del entretenimiento. En 2024 inició su trayectoria como actriz con la telenovela Sed de venganza, donde interpretó a Genoveva, y posteriormente se integró al elenco de Velvet, el nuevo imperio, ampliando su presencia en la pantalla.

Además de su trabajo en televisión, Pimentel mantiene una actividad constante en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional. Es madre de un hijo y también desarrolla proyectos propios como emprendedora. A través de sus plataformas digitales, muestra contenido relacionado con su entorno familiar, así como parte de su crecimiento dentro del ámbito artístico, lo que le ha permitido mantener cercanía con su audiencia.

La relación entre Lupillo Rivera y Taina Pimentel se hizo pública en noviembre de 2025, cuando ambos compartieron una publicación conjunta en Instagram. En el mensaje, la modelo retomó un fragmento de la canción “Con él”, interpretada por Jenni Rivera

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Luíllo Rivera anuncia su compromiso. / Redes sociales

¿Taina Pimentel y Lupillo Rivera esperan a su primer hijo?

En entrevista con medios de comunicación, Lupillo Rivera habló sobre su boda con Taina Pimentel y reveló que hasta el momento no hay una fecha estipulada para la ceremonia, pues “apenas estamos planeando”, sin embargo, mencionó que su mamá, la señora Rosa Saavedra, sí la conoce y que su papá aún no, pero sí se llevará a cabo el encuentro.

Respecto a si esperan a su primer hijo, Lupillo Rivera desmintió que Taina Pimentel esté embarazada. Además, durante una entrevista con TVNotas, el cantante relató que su pareja sí quiere tener hijos con él: “Ya me traen con eso. Taina dice que quiere tener un pelón que ande corriendo por ahí. Nos va bien en el camino. Es una mujer buena. Me encantaría tener un par de hijos más”.

“No, claro que no, todavía no (está embarazada). La práctica sí está muy seguida”. Lupillo Rivera.

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Lupillo Rivera rompió el silencio sobre la posibilidad de tener un hijo junto a Taina Pimentel. / Redes sociales

¿Cuántos hijos tiene Lupillo Rivera y con quién?

Lupillo Rivera es padre de seis hijos, nacidos de sus dos matrimonios anteriores. Durante su relación con María Gorola tuvo cuatro hijas, mientras que con Mayeli Alonso procreó dos hijos. A lo largo de los años, el cantante ha mantenido su vida familiar en relativa discreción, aunque en distintas ocasiones ha compartido momentos con ellos en espacios públicos y redes sociales.

De sus seis hijos, la mayoría ya son mayores de edad, con excepción del menor, quien aún se encuentra en la adolescencia. Ahora el cantautor busca que su familia crezca con Taina Pimentel.

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