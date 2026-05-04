Él es el mexicano que enamoró a Chingu Amiga ¡y la llevará al altar! FOTOS

Lo que empezó como un match casual terminó en una pedida de mano que paralizó redes. La historia de amor entre Chingu Amiga, influencer coreana en México, y Rodrigo Vázquez, ingeniero originario de Oaxaca, no nació entre cámaras ni tendencias virales. Al contrario: fue una relación lenta, con pausas, malentendidos culturales y decisiones difíciles que hoy, cuatro años después, desembocaron en una de las pedidas de mano más comentadas del año.

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Recientemente Chingu Amiga le pidió a su pareja que fueran oficialmente novios / Instagram: @chinguamiga

¿Cómo se conocieron Chingu Amiga y Rodrigo Vázquez y por qué no fueron novios de inmediato?

La historia de Chingu Amiga y Rodrigo Vázquez arrancó de la forma más moderna posible: una app de citas. Ambos hicieron match en la plataforma mientras trabajaban en Apodaca, Nuevo León, y aunque la química inicial existió, el romance no fluyó como muchos imaginarían.

Las diferencias culturales y de idioma marcaron el ritmo desde el principio. Sujin Kim, nombre real de la influencer, apenas hablaba español y se comunicaba principalmente en portugués, lo que complicó profundizar la relación. Ante ese panorama, ambos tomaron distancia y decidieron quedarse solo como amigos.

Con el tiempo, cada uno siguió su vida. Incluso, Chingu Amiga llegó a pensar que Rodrigo tenía pareja, lo que retrasó aún más cualquier posibilidad sentimental. Ella misma lo confesó años después: “Tardamos casi cuatro años en ser novios”, recordó en uno de sus videos de YouTube.

El punto de quiebre llegó en un momento emocionalmente complejo para la creadora de contenido. Tras sufrir burlas en su entorno laboral, desarrolló una parálisis facial temporal. Rodrigo estuvo ahí para apoyarla y, como gesto de cercanía, la invitó a viajar a Oaxaca. Ese viaje cambió todo.

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¿Cuándo comenzó realmente la relación entre Chingu Amiga y su novio mexicano?

Aunque no hubo una confesión tradicional ni una pregunta formal, el vínculo entre Chingu Amiga y Rodrigo Vázquez se fue transformando sin que ninguno lo pudiera evitar. El primer viaje a Oaxaca despertó sentimientos claros, pero fue en una segunda visita cuando ocurrió el momento que marcó el inicio real de la relación: su primer beso.

A pesar de eso, Rodrigo nunca hizo la clásica pregunta de “¿quieres ser mi novia?”. Lejos de incomodarse, fue Sujin Kim quien decidió tomar la iniciativa.

“Nunca me pidió que fuéramos novios, pero como muchos saben después yo se lo pedí” Chingu Amiga

Con el noviazgo ya establecido, llegó otro paso importante: la familia. Chingu Amiga llevó a su mamá a Oaxaca para conocer a los padres de Rodrigo. Las diferencias culturales no pasaron desapercibidas y, por momentos, generaron dudas e incertidumbre entre ambas familias.

Durante esa etapa, la pareja optó por mantener su relación fuera del foco mediático. En ese entonces, Kim aún no alcanzaba la viralidad que hoy la define. Sin embargo, las apariciones esporádicas de Rodrigo en sus videos despertaron la curiosidad del público, hasta que poco a poco comenzaron a contar su historia como si fuera un auténtico K-drama mexicano.

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¿Cómo fue la pedida de mano de Chingu Amiga que se volvió viral en redes?

La esperada pedida de mano de Chingu Amiga ocurrió el 1 de mayo de 2026, en el mismo lugar donde nació su historia de amor: Oaxaca. Fiel a sus raíces, Rodrigo Vázquez planeó una propuesta completamente basada en tradiciones locales.

Para no levantar sospechas, le dijo a su novia que grabarían contenido sobre las costumbres mexicanas de boda. Incluso involucró a una organizadora de eventos para hacer todo creíble. Sujin aceptó pensando que sería solo otra grabación de rutina.

Sin embargo, todo era parte de un plan milimétricamente diseñado. La sorpresa incluyó una calenda oaxaqueña, con música, baile, comparsas y la complicidad de amigos y familiares que se sumaron al momento.

En medio del desfile, Rodrigo se arrodilló frente a ella. La reacción fue inmediata: lágrimas, risas nerviosas y una frase que se volvió tendencia internacional: “Pero me hubieras dicho”.

“Amor, las cosas pasan así en la vida”. Prometido de Chingu Amiga

Antes de colocarle el anillo, Rodrigo agradeció a Chingu Amiga por transformar su vida y dedicó emotivas palabras a su familia, sellando un momento que muchos ya consideran histórico en redes.

Tras el compromiso, Chingu Amiga compartió su sentir con sus seguidores: se dijo en shock, con el corazón acelerado y profundamente feliz. Describió la pedida como un momento “bonito, inesperado y especial”, asegurando que fue uno de los días más importantes de su vida y que, por primera vez, sintió que estaba viviendo un sueño hecho realidad.

¿Quién es Rodrigo Vázquez, el prometido de Chingu Amiga, y a qué se dedica?

A diferencia de la influencer surcoreana, Rodrigo Vázquez mantiene un perfil bajo. No forma parte del mundo del espectáculo ni busca protagonismo en redes sociales. Es originario de Oaxaca, actualmente vive en Monterrey y es ingeniero en biotecnología.

Aunque prefiere mantenerse fuera del reflector, ha sido un apoyo clave en la vida personal y profesional de Chingu Amiga. Rodrigo ha colaborado activamente en proyectos importantes para ella, como el desarrollo de su escuela de coreano, uno de los negocios más sólidos de la creadora de contenido.