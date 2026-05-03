¿Quién es el novio de Said Ochoa, conductor de Foro TV? Te contamos todo sobre Octavio Martínez Montiel

Hace algunos días, Said Ochoa, conductor de Foro TV, sorprendió a todos al presumir a su nueva pareja, Octavio Martínez Montiel. A raíz de esto, muchos han tenido curiosidad sobre el hombre que le robó el corazón al presentador. Aquí te contamos todo lo que se sabe.

Said Ochoa / Redes sociales

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¿Cómo fue que Said Ochoa, conductor de Foro TV, reveló que tenía novio?

Fue a través de una publicación en redes sociales. Said Ochoa compartió varias fotos junto a su novio, Octavio Martínez Montiel. Sin dar muchas vueltas al tema, puso el siguiente mensaje en la descripción de su post:

“Los rumores son ciertos: tengo un novio que me lleva al baseball”. Said Ochoa

Por supuesto, los fans no dudaron en felicitarlo por su nueva relación y desearle todo lo mejor. Se desconoce cuándo comenzó el noviazgo oficialmente, pero todo apunta a que es algo reciente. Y es que los fans notaron que Octavio comenzó a reaccionar a las publicaciones de Said desde hace cuatro semanas.

Cabe mencionar que Said nunca ha tenido problema en hablar sobre su orientación sexual. Hace algunos años, en entrevista para TVNotas, contó que tuvo la suerte de no verse obligado a esconder sus preferencias por motivos laborales. También señaló que no quería ser encasillado como “el reportero que salió del clóset”, pues considera que nunca tuvo la necesidad de ocultarse.

“Tengo 13 años y medio trabajando en periodismo.Llegué (de Baja California) a la ciudad hace 12 años y entré al equipo (de noticieros Televisa). En ese entonces era Primero noticias y, desde que llegué, supieron que era gay. No tuve que fingir nada. Nunca he estado en el clóset. Dicen que por mi manera de vestir soy muy heteronormado. Sin embargo, jamás me he tenido que esconder o aparentar algo. Mucha gente de la comunidad me dice que me ven como un ejemplo. Eso me llena mucho”, declaró.

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¿Quién es el novio de Said Ochoa? Él es Octavio Martínez Montiel

De acuerdo con lo que indican sus redes sociales, Octavio Martínez Montiel es un traumatólogo ortopedísta con especialidad en cirugía articular y medicina del deporte. Es egresado de la Universidad Anahuac.

Cursó la especialidad en ortopedia y traumatología en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). Actualmente, trabaja en Toluca, así como en el Hospital Ángeles Mocel de la Ciudad de México.

No es muy activo en redes sociales. Su perfil de Instagram cuenta con poco más de 3 mil 700 seguidores y la mayoría de sus posts son relacionados con el deporte o su trabajo. Hasta el momento, no ha hecho comentarios sobre su romance con Said Ochoa.

Novio de Said Ochoa / Redes sociales

¿Quién es Said Ochoa, conductor de Foro TV que presumió a su novio?

Said Ochoa es un periodista y conductor mexicano. Actualmente tiene 38 años y es originario de Baja California. Comenzó su carrera en Televisa Mexicali en 2012 como editor de video. Con el tiempo, tuvo la oportunidad de saltar a la pantalla.

En una entrevista, Said confesó que su sueño siempre fue estar en la televisión: “Cuando era niño siempre soñaba con estar en la televisión. Sin embargo, no estaba seguro de lo que realmente quería ser. Era muy joven, imagínate”, indicó.

Con el paso de los años, Ochoa se mudó a la Ciudad de México en busca de mayores oportunidades. Actualmente, es colaborador del programa ‘Despierta’.

Es relativamente activo en redes sociales. Tan solo en Instagram, tiene poco más de 79 mil seguidores. En dicha plataforma, suele compartir cosas relacionadas con su trabajo y las noticias del día a día.

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