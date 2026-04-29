Invitada a Venga la alegría deja plantados a conductores del programa y la exhiben EN VIVO: “No llegó” VIDEO

Durante la transmisión en vivo de Venga la alegría del 28 de abril, los conductores del programa revelaron que una invitada, del día de hoy, los dejó “plantados”, motivo por el que tuvieron que modificar la dinámica del matutino. ¿Se molestaron?

¿Cómo anunciaron que una invitada a Venga la alegría no llegó al llamado?

El hecho ocurrió durante la sección “Gánale al Capi”, una de las más populares del programa, cuando se dieron cuenta de la ausencia de la invitada.

Según explicó Ricardo Casares, la producción había mantenido comunicación previa con la invitada, quien tenía un llamado pactado desde las 9:30 de la mañana. Sin embargo, con el paso de los minutos y ante su ausencia, se confirmó que no alcanzaría a llegar al foro.

“ Estuvimos en comunicación con ella y el caso es que no llegó ”, expresó Casares en plena transmisión. Te platicamos de quién se trata.

Te puede interesar: Conductora despedida de ‘Venga la alegría’ fue presentada este viernes en ‘Hoy': ¿Hubo traición?

Ricardo Casares / Redes sociales

¿Quién es la invitada a Venga la alegría que no llegó al programa?

Fue el propio conductor, Ricardo Casares, quien informó que la invitada especial, la DJ Shei (colaboradora del club Cruz Azul) no llegó a las instalaciones de TV Azteca, pese a que tenía programada su participación estelar en la sección:

Teníamos como siempre una invitada, pensada, para que usted en casa se divierta, para que pueda esto salir de la mejor manera, lo habían anunciado, ella es la “DJ Shei”, la DJ del Cruz Azul. (...) El caso es que no llegó. Yo espero que no le vaya a hacer eso al Cruz Azul Ricardo Casares

De manera casi inmediata, el conductor compartió un mensaje grabado por la propia DJ, quien se disculpó por su ausencia y culpó al tráfico de la CDMX como la causa del problema:

“ Hey, amigos de Venga la alegría, ¿cómo están? Yo soy Shei, me apena muchísimo no poder llegar con ustedes el día de hoy, pero el tráfico de la ciudad está irreal. Espero verlos muy pronto ahí. ‘Capi’, nos vemos la próxima , dijo DJ Shei.

Aunque la dinámica continuó sin su presencia, la molestia de Ricardo fue notable, ya que al finalizar la disculpa de la DJ, bromeó sobre su llamado, ya que la sección comenzó a las 12:30 y su llamado fue tres horas antes, lanzando un sarcástico comentario: “ Llamado 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, creo que viene de Acapulco. Una pena ”, dijo Casares.

No han habido más comentarios sobre este tema, y tampoco una nueva respuesta de la DJ en sus redes sociales.

Lee: ¿Ricardo Casares será despedido de Venga la alegría? sería castigado por error de La granja VIP, aseguran

¿Quién es DJ Shei y qué contenido hace?

Shei, es una DJ argentina que ha conseguido unir dos ámbitos que muchos consideran difíciles de mezclar: la música electrónica y el fútbol.

En entrevista con el medio Estadio deportes, contó que su rol como responsable de animar el ambiente en el Estadio Ciudad de los Deportes durante los encuentros del Cruz Azul, la animó a crear una “experiencia única”.

Fue entonces que un día decidió acercarse al equipo y así empezó su historia en el club: “ Me acerqué al Azul porque ya había hecho algunos shows, y de alguna manera me hice viral en redes. Cuando me ofrecieron el show de medio tiempo, me sentí como si todo hubiera encajado ”, finalizó.

Su carrera como mezcladora y animadora ya es conocida y se ha ganado el afecto de los fans y seguidores del Cruz Azul.

Tal vez te interese: Integrante de Venga la alegría tiene ¡error garrafal! Menciona a otro programa ¿de la competencia? VIDEO