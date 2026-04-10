Conductora despedida de ‘Venga la alegría’, fue presentada este viernes en ‘Hoy': ¿Hubo traición?

La despedida de una conductora de Venga la alegría desató múltiples rumores, no solo por las razones de su salida, si no también por si existía la posibilidad de incursionar en otra televisora. Al parecer, se cumplió este último y recientemente le dieron la bienvenida en Hoy. ¿De quién se trata?

Famosa conductora cambia “Venga la alegría”, por “Hoy”, así fue el anuncio: ¿De quién se trata? / Redes sociales y canva

¿Qué exconductora fue despedida de Venga la alegría y presentada en Hoy?

La salida de Jimena Longoria de Venga la alegría en junio del 2025 tomó por sorpresa a la audiencia que día con día la veía en el matutino de TV Azteca.

En aquel tiempo se manejó que la conductora presuntamente habría pedido un incremento salarial que no se concretó, situación que presuntamente la llevó a tomar la decisión de dejar el programa.

Por otro lado, también surgieron especulaciones relacionadas con su vida personal. Se llegó a mencionar que su hija menor presuntamente enfrentaba un problema de salud delicado, lo que habría llevado a Jimena a replantear sus prioridades profesionales.

Lo único que dijo Longoria en su despedida, fue lo siguiente:

Gracias por dejarme ser parte de este proyecto tan bonito. Me voy con el corazón lleno. Jimena Longoria

¿Por qué la conductora terminó incorporándose a Hoy?

Te puede interesar: Hijo de Jimena Longoria y Gualy enfrenta complicaciones de salud; esto dicen tras eliminación en LEBEH

Jimena Longoria se despide de ‘Venga la alegría’ / YT: VLA

¿Jimena Longoria será conductora de Hoy?

No es la primera vez que Jimena Longoria, exconductora de Venga la alegría, forma parte de Hoy, ya que hace unos meses fue presentada para participar en el reality Las estrellas bailan en Hoy.

Ahora, Longoria de nueva cuenta estará en el matutino de Televisa y otra vez participará en una dinámica del programa: Hola soy el chef.

Para este reality, hará pareja con Andrea Escalona, hija de Magda Rodríguez (QEPD) quien fuera productora del programa a lo largo de varios años.

Lee: Bebé de Jimena Longoria es hospitalizada; la conductora revela su estado de salud

Jimena Longoria y Andrea Escalona en Hoy / Redes sociales

¿Quiénes son las parejas confirmadas de Hoy soy el chef?

La nueva temporada de Hoy soy el chef ha presentado a diferentes figuras del entretenimiento, convirtiéndose en un reality que pretende atraer, por segunda ocasión, a los televidentes.

Con la presentación de Jimena Longoria y Andrea Escalona como pareja se han llenado los cupos. Son cinco las parejas que buscarán hacerse del título del mejor chef del programa, aquí los equipos:

Las otras parejas son las siguientes:



Omar Fierro y Nicola Porcella, Mariana Botas y Jessica Segura, Tania Rincón junto a Ana Caty Hernández, Adri Leal y Mauricio Barrientos, Jimena Longoria y Andrea Escalona.

Esta segunda temporada comenzará el próximo lunes 20 de abril y podrá seguirse en Hoy. ¿Quién es tu favorito?

Tal vez te interese: Jimena Longoria y Gualy expulsados de Las estrellas bailan en Hoy ¡revelan el verdadero motivo de su salida!