Jimena Longoria y Gualy expulsados de Las estrellas bailan en Hoy ¡revelan el verdadero motivo de su salida!

En una gala cargada de emociones, Las estrellas bailan en Hoy cerró su tercera semana con una eliminación que dejó a todos con el corazón apachurrado. La pareja conformada por Jimena Longoria y Gualy Cárdenas fue la segunda en abandonar la competencia, luego de recibir 48 puntos y no lograr el respaldo suficiente del público.

Durante una presentación en Las Estrellas Bailan en Hoy, un famoso se despojó de su vestuario y dejó a todos los presentes sin palabras. / Foto: Las estrellas bailan en Hoy

¿Por qué fueron eliminados Jimena Longoria y Gualy Cárdenas de Las estrellas bailan en Hoy?

La competencia en Las estrellas bailan en Hoy se puso intensa este viernes 31 de octubre, cuando se revelaron los resultados de la votación y las parejas que debían enfrentarse en la pista. A pesar de haber dado lo mejor en su presentación final, Jimena y Gualy no lograron superar la votación del público, quedando fuera de la séptima temporada.

El público salvó a Jade y Chevo, quienes obtuvieron el primer lugar en votos, seguidos por Bebeshita y Brandon, y Jessica y Aldo, quienes también continúan en la competencia. Además, el “Juez de Oro”, Albertano, decidió salvar a Karenka y Manuel, asegurando su permanencia una semana más.

¿Qué dijeron Jimena Longoria y Gualy Cárdenas tras su salida de Las estrellas bailan en Hoy?

Lejos de mostrarse derrotados, Jimena Longoria y Gualy Cárdenas compartieron su sentir sobre su eliminación de Las estrellas bailan en Hoy a TVNotas.

“Satisfechos, contentos y muy agradecidos”, dijo Jimena, quien también reveló que le hubiera gustado seguir un par de semanas más, pero aceptó que “las cosas tienen que llegar cuando tienen que llegar”.

Sobre las críticas de Emma Pulido, que en redes sociales fueron tachadas de injustas, Jimena defendió a la jueza:

“Yo sentí que me ayudó mucho, como cada crítica que me daba era para mejorar. Nunca tomé un comentario a mal. Con nosotros se portó muy bien, nos calificó como debía y de hecho, de repente nos puso 7 y lo tomamos como que fui súper bailarina”. Jimena Longoria

Gualy también respaldó a Emma, reconociendo su experiencia: “Entiendo que es un personaje, que tiene un expertise muy grande. En nuestro caso, como estamos más limitados en el baile, sabíamos que no podíamos más. Tal vez otras parejas puedan diferir, pero nosotros sabíamos que no merecíamos más. Fuera de cuadro, siempre fue una gran señora”.

¿Las coreografías simples en Las estrellas bailan en Hoy de Jimena y Gualy fueron culpa de los maestros ?

Una de las críticas más frecuentes en redes fue que las coreografías de Jimena y Gualy en Las estrellas Bailan en Hoy eran demasiado simples. Sin embargo, ambos aclararon que esto no fue culpa de sus maestros, sino de sus propias limitaciones como bailarines.

Jimena confesó que para ella sí fueron complicadas: “Por mis limitaciones de baile, sí me costaron trabajo”.

Gualy fue más directo: “Bien se lo dije claro a los jueces, porque señalar a nuestros maestros es bien fácil desde afuera. Por eso a Albertano le dije: ‘Fue por nosotros’. Las coreografías eran más simples porque nuestra capacidad nos daba para eso, no porque los maestros no lo intentaran. El mejor ejemplo es Briggitte y Aarón, ellos tenían piruetas, split… nuestras coreografías eran más limitadas, pero por nuestro nivel, no por nuestros maestros”.

¿La lesión de Gualy Cárdenas fue clave en su eliminación de Las estrellas bailan en Hoy?

Durante la competencia, Gualy Cárdenas reveló que se había lastimado la cintura, lo que complicó varios ensayos. En entrevista con TVNotas, compartió cómo afecta su día a día:

“Hoy me cuesta todo trabajo, ponerme mi ropa interior, abrocharme los tenis… pero lo que me ha caracterizado es que no me doy por vencido, menos bailando. No hay forma”. Gualy Cardenas

Jimena intervino diciendo que, precisamente por eso, salir de la competencia fue lo mejor: “Con más razón, las cosas se acomodaron así. Él no se iba a rajar, pero por algo, tal vez tiene que cuidarse muy bien la espalda”.

Además, aclararon que su salida no fue por la enfermedad del hijo de Jimena ni por la lesión de Gualy, sino porque la competencia está cerrando filas con los que mejor bailan, y esta vez, ellos no eran los más fuertes.

Gualy y Jimena Longoria

¿Qué parejas siguen en Las estrellas bailan en Hoy tras la tercera semana de competencia?

Con la salida de Jimena Longoria y Gualy Cárdenas, así queda la lista de parejas que continúan en la competencia:



Karenka y Manuel Riguezza

Jessica Díaz y Aldo Guerra

Rosa Caiafa y Kunno

Sofía Rivera Torres y Rodrigo Romeh

Marcelia Figueroa y Mauricio Abad

Briggitte Bozzo y Aarón Mercury

Malillany Marín y Marcos Montero

Chevo y Jade Fraser

Michelle González y Julio Vallado

Bebeshita y Brandon Castañeda

Recordemos que la primera pareja eliminada fue Felicia Mercado y Jordan Mendoza, quienes abandonaron el reality por motivos de salud y falta de apoyo del público.