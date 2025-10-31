¡Escándalo en el programa Hoy! La Bebeshita enfrenta a Jimena Longoria en vivo por una supuesta traición

El foro del programa Hoy vivió un momento de máxima tensión cuando dos de sus participantes de Las estrellas bailan en Hoy, la Bebeshita y Jimena Longoria, protagonizaron un fuerte pleito en vivo. Lo que inició como una simple queja, terminó con reclamos, gritos y acusaciones de “mentirosa” frente a las cámaras y al público. ¡Se dieron con todo!

¿Qué provocó la pelea entre la Bebeshita y Jimena Longoria en el programa Hoy?

Durante la transmisión de este jueves 30 de octubre, la creadora de contenido Daniela Alexis, conocida como la Bebeshita, reclamó a Jimena Longoria por no haberla invitado a una reunión organizada en su casa. La discusión, que empezó con tono de broma, se convirtió en una verdadera confrontación cuando ambas comenzaron a lanzarse indirectas al aire.

Todo comenzó el fin de semana, cuando Jimena Longoria y su esposo, Gualy, organizaron una comida con varios compañeros del reality Las estrellas bailan en Hoy. Según relató la Bebeshita frente a las cámaras, ella nunca fue invitada, lo que la hizo sentir excluida del grupo de participantes.

“No me invitaron a su carnita asada, Jimena y Gualy, me siento excluida. Hicieron un grupito y no estoy de acuerdo. Ya hicieron su grupo de WhatsApp y yo no estoy”, reclamó visiblemente molesta la Bebeshita, provocando las risas incómodas de algunos presentes.

La creadora de contenido afirmó que desde hace varias semanas siente que se están formando bandos dentro del elenco del concurso, lo que ha generado tensión entre algunos concursantes. Según ella, “ya hay favoritismos y grupitos” que no incluyen a todos.

¿Cómo respondió Jimena Longoria al reclamo de la Bebeshita?

Lejos de quedarse callada, Jimena Longoria respondió de inmediato, asegurando que todo lo dicho por la Bebeshita era completamente falso. Frente a las cámaras y en tono firme, negó rotundamente la existencia de grupos o exclusiones dentro de los participantes del programa.

“No es cierto, no hay grupo. Está mintiendo al aire. Aquí no hay grupos, si alguien no se enteró es porque no nos siguen (en redes). No levantes falsos” Jimena Longoria

Jimena explicó que la invitación fue pública a través de redes sociales, y que cualquiera podía asistir. Sin embargo, la Bebeshita insistió en que “no todos se enteran por redes”, sugiriendo que algunos se comunican por otros medios más privados.

Incluso el esposo de Jimena, Gualy, le dijo que no había ningún grupo, pero que si seguía así, terminarían haciendo uno… y a ella no la incluirían. Aunque lo dijo en tono de broma, la Bebeshita insistió en que sí la están excluyendo.

El intercambio de palabras fue tan tenso que muchos creyeron que la discusión era real. Sin embargo, quienes conocen a la Bebeshita saben que suele bromear en este tipo de situaciones. Al final, el pleito no pasó de ser un juego entre compañeros.

