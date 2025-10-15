La Bebeshita y Brandon Castañeda se hacen de palabras en Las estrellas bailan en Hoy ¿Hubo pleito?

Daniela Alexis, influencer conocida como ‘la Bebeshita’, se convirtió en el centro de atención durante Las estrellas bailan en Hoy al protagonizar su primera polémica en el programa. Lo que comenzó como una presentación más en el escenario terminó generando comentarios entre el público y sus compañeros, ¿será un nuevo conflicto con Brandon Castañeda, su pareja de baile?

Lo que dijo La Bebeshita sobre Brandon Castañeda en Las estrellas bailan en Hoy desató polémica. / Foto: IG/lasestrellasbailanenhoy

¿Qué pasó entre Brandon Castañeda y ‘la Bebeshita’ en Las estrellas bailan en Hoy?

La tensión y las risas se mezclaron en el escenario de Las estrellas bailan en Hoy cuando ‘la Bebeshita’ y Brandon Castañeda protagonizaron un intercambio de palabras que rápidamente acaparó la atención de los espectadores.

Todo comenzó cuando Brandon, entre bromas, la calificó de “tóxica”, provocando una respuesta inmediata por parte de la influencer, quien aseguró que ha cambiado su forma de ser. “Ya cambié, bebé. Fui a terapia y creo que me funcionó porque no he regresado. No soy tan fácil”, contestó con su característico tono divertido, pero dejando ver que el comentario no pasó desapercibido.

El momento se volvió aún más tenso —y entretenido— cuando Brandon explicó el motivo de sus demoras al contestarle los mensajes.

“Yo me tardo una hora en contestarle y ella se enoja”, dijo entre risas, mientras la Bebeshita no dudó en cuestionarlo: “¿Por qué tarda una hora, bebé?”. A lo que el también creador de contenido respondió con naturalidad: “Porque, ¿qué tal si me duermo? Llego cansado de mis ensayos”.

La polémica conversación terminó ahí. Sin embargo, esta no pasó desapercibida en redes sociales, principalmente por el historial que tienen ambos famosos por su relación de pareja. ¿Seguirán los pleitos?

¿El reenuentro en Las estrellas bailan en Hoy podría ser la reconciliación entre ‘la Bebeshita’ y Brandon Castañeda? / Foto: IG/bebeshitadany

¿Cómo ha sido la relación de ‘la Bebeshita’ y Brandon Castañeda?

En entrevista con TVNotas, ‘la Bebeshita’ relató que vivió con Brandon Castañeda una relación “tóxica” y llena de infidelidades que marcaron una etapa de su vida.

“Lo que tuve con Brandon fue una relación tóxica de cinco años. A veces regresamos y cortamos. Lo que dije en La casa de los famosos era cierto. Él engañó a Queen (Buenrostro) conmigo. Hicimos de todo. Esto pasó mientras estábamos en Los 50 y en La venganza de los ex”.

Agregó que “Brandon me dijo que estaba soltero. Jamás imaginé que estuviera saliendo con Queen. Me molestan las mentiras de los hombres. Por eso los odio. No me gusta que sean así”.

Ante esto, en Las estrellas bailan en Hoy, los cuestionaron sobre su participación como pareja de baile en el programa matutino, y Daniela Alexis mencionó que no tenía contacto con su expareja desde que terminaron la relación amorosa.

Daniela Alexis ‘la Bebeshita’ / Redes sociales

“Yo no había visto a Brandon desde hace meses y años de que cortamos- Yo quise contacto cero y, mira, aquí estoy, contacto cien. Yo no sabía (que él sería mi pareja), vine y me dijeron ‘tu pareja es Brandon’” Daniela Alexis

Mientras que Brandon Castañeda dijo estar muy feliz de compartir la pista de baile con su exnovia y que no saben qué es lo que les depara el futuro.

“Estoy muy feliz con una expareja que se acaba de hacer mi pareja y no sabemos sí vamos a ser más, al final de cuentas me tocó mi exnovia Bebeshita. Tuvimos un pasado muy raro. De repente tenerla enfrente después de tantos años es como raro y a la vez está padre” Brandon Castañeda

Después de la presentación de ‘el Chevo’ y Jade Fraser, ‘la Bebeshita’ no dudó en expresar su opinión con total sinceridad y un toque de humor que provocó sorpresa entre los presentes. La influencer aseguró que la pareja merecía una mejor calificación y aprovechó el momento para lanzar una indirecta a su compañero de baile, Brandon Castañeda.

“Yo les hubiera puesto ocho. Yo siento que hasta tienen más química que Brandon y yo, o sea. Es que está bien amarguis”, destacó Daniela Alexis dejando entre ver los conflictos entre ella y su expareja, así como la posible falta de química.

¿Quién es Brandon Castañeda, ex de la Bebeshita y con quien participa en Las estrellas bailan en Hoy?

Brandon Castañeda, nacido el 20 de julio de 1999, se consolidó como uno de los talentos jóvenes más destacados del baile en la televisión mexicana. Reconocido principalmente por su participación en Las estrellas bailan en Hoy, junto a su expareja ‘la Bebeshita’, el exwapayaso ha ganado popularidad no solo por sus coreografías, sino también por su capacidad como entrenador, demostrando disciplina, técnica y carisma frente a las cámaras. Su estilo combina energía, precisión y creatividad, lo que lo ha convertido en una de las figuras más seguidas dentro del reality.

Además de su carrera en televisión, Brandon supoconstruir una sólida presencia en redes sociales. En TikTok, donde se unió en agosto de 2018, comparte rutinas de baile y lip-sync de comedia que han captado la atención de 850 mil seguidores, mostrando su lado humorístico y cercano. También fue un Wapayaso en el pasado.