Kunno revela sin tapujos que por ‘pasado de copas’ faltó al ensayo de Las estrellas bailan en Hoy ¿lo corren?

La ausencia de Kunno en el programa Hoy desató una ola de especulaciones y críticas en redes sociales, luego de que el influencer no se presentara a su primer ensayo en Las estrellas bailan en Hoy, apenas un día después de haber sido anunciado como participante. La producción del matutino confirmó en vivo que el creador de contenido simplemente no llegó al llamado, lo que generó sorpresa entre los conductores y televidentes.

En redes lo acusaban de irresponsable, pues un día antes había asistido a una fiesta de nada más y nada menos que Galilea Montijo, quien incluso salió a decir “que todo era su culpa”.

¿Por qué Kunno no llegó al ensayo de Las estrellas bailan en Hoy y qué hizo la producción del programa?

Durante la transmisión matutina de Hoy, fue la periodista Martha Figueroa quien reveló la noticia al público. Entre risas y sorpresa, comentó que Kunno no se había presentado al ensayo de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ y que todo apuntaba a que había pasado la noche de fiesta. “No llegó, andaba de fiesta”, soltó frente a las cámaras, generando un ambiente de incredulidad en el foro.

Lo que parecía un simple chisme terminó confirmándose cuando el propio Kunno apareció horas después en TikTok, aceptando la versión. “Desperté borracho a las 12 de la tarde. No sé por qué tomé tanto, ayer no debí de haber hecho eso”, dijo el joven, quien se mostró arrepentido por lo ocurrido. En su mensaje, el influencer ofreció una disculpa pública tanto a la producción, como al público del reality show, asegurando que no fue su intención faltar al respeto ni a sus compañeros ni a la audiencia.

Sin embargo, la producción del programa no se había pronunciado con respecto a esta polémica situación. ¿Lo correrán del reality?

“Una disculpa de antemano a toda la producción y al público calificador que me tiene en esta competencia, porque ya los decepcioné” Kunno

¿Qué dijo Kunno tras la polémica en Hoy y su ausencia en Las estrellas bailan en Hoy?

Después de admitir que su falta fue consecuencia de haber bebido en exceso, Kunno intentó reparar su error prometiendo un cambio de actitud. En un nuevo video publicado en su cuenta personal, el influencer se comprometió con sus seguidores a dejar el alcohol durante toda su participación en Las estrellas bailan en Hoy.

“Me comprometo a que si ustedes me llevan a la final, voy a dejar el alcohol desde hoy mismo. No voy a tomar de aquí hasta la final del programa”, afirmó con determinación. A pesar de su traspié, el creador de contenido se mostró animado y dispuesto a retomar el rumbo en la competencia, compartiendo incluso que ya se dirigía a su ensayo.

Kunno, amigo cercano de Ángela Aguilar y Christian Nodal, reaccionó con nerviosismo al recibir la invitación para unirse Las estrellas bailan en Hoy. / X

“Ya voy para mi ensayo, espérenme tantito. Me levanté tarde, obviamente se me pasaron las copas, lo lamento mucho”, agregó, reconociendo que debía ser más responsable con sus compromisos laborales.

Aunque su ausencia generó memes, críticas y comentarios en redes sociales, Kunno dejó claro que no piensa abandonar el proyecto. “Este proyecto es algo hermoso, sí, sí, sí, de verdad, me tengo que comprometer”, aseguró el influencer en su video

¿Kunno será sancionado en Las estrellas bailan en Hoy tras faltar al ensayo y admitir que “despertó borracho”?

Fuentes cercanas al programa señalaron que la producción de ‘Hoy’ decidió no sancionar a Kunno severamente, pero sí le hicieron una advertencia sobre su comportamiento, ya que Las estrellas bailan en Hoy exige constancia, disciplina y puntualidad. En redes sociales, la audiencia se mostró dividida: mientras algunos lo defendieron diciendo que “a cualquiera se le va una noche de fiesta”, otros lo criticaron por “faltar al respeto a su trabajo en televisión nacional”.

.@GalileaMontijo se siente culpable porque @papikunno faltó a su segundo ensayo 🤣🫣 Gali, ¿qué le diste? pic.twitter.com/fVA3fiFzc2 — Programa Hoy (@programa_hoy) October 9, 2025

Por su parte, Galilea Montijo aseguró que se sentía mal porque Kunno faltó gracias a la fiesta que ella organizó.

“Me siento culpable, pero la pasamos bien. Después de haber faltado a los ensayos, pues sí estuvo fuerte… pero también muy divertido. A veces vale más pedir perdón que pedir permiso.” Galilea Montijo

Incluso aseguró que ya no volvería a invitarlo a una fiesta hasta que termine el proyecto, pues sabe que es una persona muy comprometida y estos descuidos podrían afectar su desempeño en la competencia.