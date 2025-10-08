Colaborador del programa Hoy no se presenta al matutino y los presentadores exhiben el motivo en vivo

La mañana de hoy, miércoles 8 de octubre, el programa matutino Hoy sorprendió a su audiencia al revelar que uno de sus colaboradores no se presentó al ensayo de “Las estrellas bailan en Hoy”, a pesar de tener un compromiso agendado. Los conductores del programa compartieron la noticia en vivo, generando especulaciones sobre las razones de su ausencia.

Kunno, influencer y creador de contenido, fue anunciado el día anterior como participante de la nueva temporada del reality show de baile ‘Las estrellas bailan en Hoy’. Sin embargo, hoy no se presentó al ensayo programado para las 8 de la mañana. Martha Figueroa, conductora del programa, fue quien dio el anuncio.

El influencer Kunno rompió en llanto en redes y reveló haber sido víctima de una agresión.

¿Por qué Kunno no asistió al ensayo de Las estrellas bailan en Hoy?

La ausencia de Kunno en el ensayo de “Las estrellas bailan en Hoy” causó sorpresa tanto entre los conductores del matutino, como en el público. El creador de contenido, que apenas un día antes había sido presentado oficialmente como participante de la nueva temporada del reality de baile, no se presentó al llamado programado para la mañana de hoy, miércoles 8 de octubre, lo que generó diversas especulaciones sobre el motivo.

Durante la transmisión en vivo del programa Hoy, Martha Figueroa fue quien destapó la situación, explicando que Kunno tenía que acudir a los ensayos, pero simplemente no llegó. La periodista de espectáculos mencionó que, según la información que tenían, el influencer habría pasado la noche anterior en la fiesta organizada por Galilea Montijo, con motivo del cierre de La casa de los famosos México, por lo que su ausencia podría estar relacionada con ese evento.

“No llegó, andaba de fiesta”, dijo Martha Figueroa frente a las cámaras, comentario que provocó risas y sorpresa entre los presentes en el foro.

¿Qué consecuencias podría enfrentar Kunno por faltar al ensayo?

La falta del influencer Kunno a su primer ensayo de “Las estrellas bailan en Hoy” podría traerle repercusiones dentro del matutino, donde la puntualidad y el compromiso con la producción son aspectos clave. Aunque hasta ahora la producción del programa no ha emitido un comunicado oficial, se sabe que los participantes del reality deben cumplir con un estricto calendario de ensayos, grabaciones y presentaciones en vivo.

En redes sociales, varios seguidores del programa han opinado que Kunno debería recibir una sanción ejemplar, considerando que apenas había sido integrado a la nueva temporada del reality. Otros espectadores, en cambio, tomaron la situación con humor y la atribuyeron al intenso ambiente de celebraciones que siguió a la fiesta de Galilea Montijo, donde varios famosos convivieron hasta altas horas de la noche.

Aunque el matutino no suele aplicar castigos públicos, la producción de Las estrellas bailan en Hoy acostumbra dar seguimiento a la disciplina de sus participantes, ya que la competencia se desarrolla en vivo y requiere preparación constante.

¿Cómo reaccionaron los conductores del programa Hoy ante la ausencia de Kunno a su ensayo de Las estrellas bailan en Hoy?

La reacción de los conductores del programa Hoy ante la ausencia de Kunno fue inmediata y, aunque con un tono de sorpresa, también tuvo momentos de humor y comentarios directos. Durante la transmisión en vivo del miércoles 8 de octubre, los presentadores aprovecharon los primeros minutos del matutino para exhibir la falta del influencer y comentar entre risas lo que había ocurrido.

Tania Rincón mencionó que se encontró a Kunno la noche anterior en la fiesta organizada por Galilea Montijo, donde le comentó que al día siguiente tendría ensayo a las ocho de la mañana. “En su defensa, me dijo que ya tenía lista la primera coreografía”, contó Rincón entre carcajadas, subrayando la ironía de la situación.

Sin embargo, Kunno no ha hablado acerca de su ausencia en el ensayo de ‘Las estrellas bailan en Hoy’. Aunque sus fans esperan que muy pronto hable del tema y si lo sancionaron.

