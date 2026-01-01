¿Tania Rincón se irá del programa Hoy en 2026? La conductora ya tiene a su favorita para sustituirla

Tania Rincón iniciará el 2026 con una agenda de trabajo intensa, pues por otros proyectos podría estar menos disponible para el programa Hoy, ¿se irá del matutino este 2026?

Tania Rincón deberá dividirse entre su participación habitual en el programa Hoy y la cobertura del Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, podría ausentarse del matutino por esta cobertura pero ya se sabe quién podría reemplazarla y ella al parecer está encantada con la idea.

Tania Rincón lloró por un problema familiar. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Tania Rincón se irá de Hoy en el 2026?

En los últimos días han surgido dudas entre el público sobre la ausencia de Tania Rincón del programa “Hoy”. Aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial ni por parte de la conductora ni de la producción del matutino, lo cierto es que Tania ha estado fuera del foro durante varias semanas, lo que encendió las especulaciones sobre una posible salida.

La razón de estas ausencias estaría relacionada con su faceta como conductora deportiva.

En meses recientes, Tania Rincón ha sido considerada para cubrir importantes eventos internacionales, como ocurrió con los Juegos Olímpicos de París, lo que la obligó a pausar su participación diaria en el programa.

Debido a este antecedente, ha comenzado a tomar fuerza la posibilidad de que la conductora vuelva a ausentarse de Hoy en 2026, ya que podría formar parte de la cobertura del Mundial de Futbol, que se llevará a cabo en junio y tendrá como sedes México, Canadá y Estados Unidos.

Tania Rincón habló sobre la salud de su padre, por lo que lloró en plena transmisión. / Foto: Redes sociales

Tania Rincón confirma que habrá cambios en el programa Hoy, ¿cuáles serán?

Aunque esta información aún no está confirmada al cien por ciento, Tania Rincón sí adelantó que el programa “Hoy” experimentará varios cambios importantes, tanto en imagen como en diseño de escenografía.

Además, en una reciente entrevista dejó entrever que su participación en el Mundial es muy probable, pues incluso ya ha comenzado a involucrarse activamente en este proyecto.

La conductora reveló que desde el año pasado se integró formalmente al equipo deportivo de la Selección Mexicana y que recientemente viajó a Washington para cubrir el sorteo del Mundial 2026.

“Ya empecé desde el año pasado me integré a la transmisión del equipo de la Selección mexicana”, comentó.

Tania Rincón se conmueve en ‘Hoy’ al habla de su papá / IG: @taniarin

¿Quién podría suplir a Tania Rincón cuando se vaya al Mundial 2026?

Tania Rincón también reconoció que no es sencillo dividirse entre dos proyectos tan demandantes como “Hoy” y las coberturas deportivas, por lo que fue cuestionada sobre la posibilidad de que Karime Pindter pudiera suplirla durante sus ausencias.

Ante esto, la conductora no escatimó en halagos para la influencer y exintegrante de La casa de los famosos y afirmó que es posible que sea ella la que se integre como conductora suplente.

“Pues sí, Andrea Rodríguez ha depositado toda la confianza en Karime, Karime es una mujer muy comprometida que tiene toda la capacidad, en el escenario donde va estar se prepara si es en “La más draga” se mete hasta clases de baile, aquí ha tomado cursos de conducción, yo creo que Karime está a la altura para incorporarse a Hoy o a cualquier programa, creo que sí va a ser Karime la que va a estar cubriendo”, comentó.

Por ahora, se desconoce cuanto tiempo Tania Rincón estará ausente en"Hoy” y por cuantos días debido que algunos partidos también se realizarán en México.

