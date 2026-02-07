¿Despiden al Chef Mariano de HOY? Galilea Montijo “lo corre” EN VIVO y Tania Rincón aboga por él ¿se van los dos?
En pleno programa Hoy, Galilea Montijo pidió “Las golondrinas” para despedir al chef Mariano Sandoval y Tania Rincón saltó en su defensa.
El foro del programa HOY se llenó de tensión luego de que Galilea Montijo hiciera un comentario que sonó a despedida en plena transmisión en vivo. Las cámaras captaron la reacción del Chef Mariano, mientras Tania Rincón intervino con una frase que encendió las redes y puso sobre la mesa el fantasma de posibles cambios en el elenco.
La escena incluyó música de despedida, referencias directas a Venga la Alegría y un intercambio que dejó a los conductores visiblemente incómodos por segundos. El momento fue tan inesperado que de inmediato surgieron dudas sobre la continuidad del chef dentro de HOY, uno de los programas más vistos de la televisión mexicana.
¿Galilea Montijo anunció la salida del Chef Mariano de HOY en vivo?
Durante la transmisión, Galilea Montijo pidió a la producción que pusieran “Las golondrinas”, canción asociada a despedidas. Acto seguido lanzó la frase que cambió el ambiente en el foro:
“Va a ser el último programa de alguien”, dijo Galilea Montijo.
Las cámaras enfocaron al Chef Mariano, quien no pudo ocultar su expresión de incertidumbre.
¿Qué dijo Tania Rincón sobre la supuesta salida del Chef Mariano?
En medio del momento, Tania Rincón intervino con una declaración que se volvió viral:
“Si te vas tú, yo también me voy. Nos vamos los dos”
Su comentario provocó risas, pero también elevó el nivel de incertidumbre. La complicidad entre ambos es conocida por la audiencia, por lo que sus palabras fueron tomadas como una muestra de respaldo total.
El momento se intensificó cuando el chef recordó que ambos habían trabajado en Venga la Alegría, matutino de TV Azteca, a lo que Galilea respondió:
“Si se quieren ir de regreso”
Más tarde, en otro momento del programa, Galilea volvió al tema y le preguntó qué haría después. Él respondió entre risas:
“Ire a dejar mi currículum”
La escena fue tan realista que muchos pensaron que sí había una baja confirmada dentro del matutino; sin embargo, ¡todo se trataba de una broma!
¿Quién es el Chef Mariano?
El Chef Mariano es Mariano Sandoval, un reconocido chef mexicano con una amplia trayectoria en televisión, educación gastronómica y proyectos culinarios internacionales.
Mariano se volvió famoso en México por su participación durante diez años en Venga la Alegría (TV Azteca), donde encabezó la sección de cocina “El sabor de los sueños”. Posteriormente, en 2024, anunció su salida del programa y sorprendió al integrarse al matutino Hoy de Televisa, lo que lo convirtió en tendencia.
¿Tania Rincón también trabajó en Venga la Alegría antes de HOY?
Sí. Tania Rincón fue una de las figuras principales de Venga la alegría desde 2011 hasta 2019. Ella misma ha contado que decidió salir porque ya no se sentía considerada para nuevos proyectos, además de atravesar un desgaste emocional.
Su llegada a HOY consolidó su carrera en Televisa, donde hoy es una de las conductoras más queridas. Por eso, su comentario sobre “irse también” encendió aún más la conversación digital.