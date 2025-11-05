Galilea Montijo, al borde del llanto, anuncia la muerte de un integrante de Hoy en vivo: “Le dio el infarto”

Los conductores del programa ‘Hoy’ nuevamente se vistieron de luto. En una de las recientes emisiones, Galilea Montijo informó a la audiencia, en vivo, la muerte de uno de los integrantes del matutino. El momento se tornó tan emotivo que los presentadores estuvieron a punto de romper en llanto, ya que el famoso que partió era muy allegado al programa.

Galilea Montijo enterneció las redes sociales con su reacción en ‘Hoy’ ante la muerte del integrante y colaborador del matutino. Incluso, el mismo Paul Stanley extendió sus condolencias a la familia del famoso, quien murió hace unos días. ¿De quién se trata?

Muere diseñador de moda y excolaborador de Hoy / Redes sociales

¿Qué integrante del programa ‘Hoy’ murió y fue anunciado por Galilea Montijo?

En una de las recientes transmisiones del matutino, Galilea Montijo dio a conocer la muerte de Héctor Terrones, quien formó parte del programa ‘Hoy’ en la sección de moda. La conductora estuvo al borde de las lágrimas al compartir este anuncio con la audiencia, quienes habrían quedado conmocionados, ya que era uno de los diseñadores mexicanos más queridos del país.

En medio de la sección ‘La nota que anota’, Gali y una de sus compañeras de foro aprovecharon el momento para despedirse de Héctor Terrones. Incluso, señalaron que hace muy poco estuvo con ellos y les enseñó su disfraz de Halloween.

“Héctor Terrones, reconocido diseñador de modas, falleció el 1 de noviembre a los 58 años víctima de un infarto fulminante. Descanse en paz”. Galilea Montijo

“Lo de Héctor Terrones, acababa de estar aquí con nosotros hace poco… Horas antes había compartido su disfraz de Halloween y horas después le dio el infarto”, agregó Galilea Montijo con la voz entrecortada.

Galilea Montijio anunció la muerte de Héctor Terrones en Hoy / IG

Eso no es todo, otra de las conductoras también señaló que Héctor dejó un gran legado en la industria del diseño de moda en México. Incluso, reiteró lo mucho que lo van a extrañar y lanzó una fuerte reflexión sobre la vida.

“Qué pena, deja su legado porque además un sello muy importante en sus diseños. La verdad es que se va a extrañar, es una pena y otro recordatorio de que la vida es hoy, aquí y ahora, uno nunca sabe”, dijo la conductora.

Por su parte, Tania Rincón también lamentó el fallecimiento del famoso y señaló cuándo fue la última vez que estuvo en el programa ‘Hoy’.

“Yo creo que tenía a lo mucho dos meses que había venido aquí”, reveló.

Murió Héctor Terrones, integrante del matutino Hoy / IG

¿De qué murió Héctor Terrones, diseñador de moda mexicano?

Tal como lo reveló Galilea Montijo, Héctor Terrones murió a causa de un infarto fulminante. Asimismo, Álex Rubí, su relacionista público, también confirmó en un comunicado oficial que el diseñador mexicano perdió la vida por esta razón.

Por otro lado, durante una entrevista con diversos medios afuera de una funeraria en la Ciudad de México, Samantha y Jocelyn, sobrinas de Héctor Terrones, compartieron más información sobre la triste muerte del diseñador. Contaron que, hace poco más de un mes, el famoso sufrió un accidente que lo dejó paralizado de la cadera hacia abajo, lo que lo llevó a decidir internarse en una casa de asistencia.

“Fue una muerte por causas naturales, nadie lo esperaba, no teníamos idea de que esto iba a pasar y, pues, es algo que nos cayó de sorpresa a toda la familia… Él tuvo un accidente en la columna vertebral que lo dejó paralizado de la cadera para abajo, alrededor de hace un mes y medio”, revelaron.

Muere Héctor Terrones, querido diseñador de Las estrellas y excolaborador de Hoy. / Redes sociales

¿Quién fue Héctor Terrones y cuál fue el video que filtraron sobre su vida en un asilo?

Por otro lado, se filtró en redes sociales un video de Héctor Terrones en el que se le ve en el asilo “Villa Azul”, en la colonia Del Valle. En este se habría mostrado con aparente buen ánimo. Portó unos lentes de armazón rojo, el cabello largo recogido en un chongo y una camiseta color vino. Además, dijo:

“Estoy aquí en recovery en la Del Valle que está en Villa Azul, donde estoy en la casa de estancia de adultos mayores. Aquí estoy, la semana que entra igual, puedes venir a darte una vuelta. Me saludas y estoy aquí organizándome para salir adelante. Te mando un beso”. Héctor Terrones

El video fue enviado a una persona cuya identidad no ha sido revelada, aunque el tono de Terrones sugirió que se trataba de alguien cercano a él.

Héctor Terrones fue un reconocido diseñador de modas mexicano, famoso por su estilo distintivo y su trabajo en importantes pasarelas y proyectos de la industria del espectáculo.

Revelan que Héctor Terrones estaba viviendo en una casa de reposo. / Facebook: Héctor Terrones

A lo largo de su trayectoria vistió a numerosas figuras públicas y modelos. Se consolidó como uno de los creativos más respetados de la industria en México. Su talento, dedicación y personalidad lo convirtieron en una figura muy querida dentro del ámbito de la moda nacional.

Héctor Terrones colaboró con programas de televisión como ‘Hoy’, ‘Vida TV’, ‘Cuéntamelo ya!’ y ‘La casa de los famosos México’ y ‘Sale el sol’.