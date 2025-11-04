Muere exintegrante de Big brother tras caer desde el séptimo piso de un lujoso hotel

En el mes de agosto se confirmó la muerte de Isabel Pisano, una exparticipante de Big brother que murió tras haber tenido un diagnóstico de alzheimer. La también periodista y escritora, llevaba internada desde el 2022. De nueva cuenta, el mundo del espectáculo británico se viste de luto tras confirmarse la muerte de otro exparticipante de Big brother, quien perdió la vida a los 45 años al caer desde el séptimo piso de un lujoso hotel. Los hechos habrían sido el 30 de octubre. ¿De quién se trata?

Silueta muerte / Canva

¿Qué famoso exparticipante de Big brother, murió al caer de un piso alto?

De acuerdo con reportes del Daily Mail, Ben Duncan, exintegrante de Big brother UK, murió la noche del jueves 30 de octubre. Todo surgió cuando la Policía Metropolitana respondió a un llamado que alertaba sobre “un hombre en el techo” del edificio en Cockspur Street, Westminster.

El hotel Trafalgar St James, donde ocurrieron los hechos, es reconocido por su exclusividad y vistas panorámicas a Trafalgar Square. Sus habitaciones pueden alcanzar precios de hasta £1,000 por noche (más de 24 mil pesos mexicanos), y su terraza es frecuentada por celebridades, empresarios y figuras públicas.

El suceso ha conmocionado a la alta sociedad londinense, que lo recordaba como un personaje carismático y sofisticado, con un agudo sentido del humor y gran presencia mediática desde su paso por el popular reality show en 2010.

Te puede interesar: Hallan sin vida a querida actriz y exparticipante de ‘Big brother’ en su casa, tras casi un año desaparecida

Ben Duncan, exparticipante de Big Brother, muere / Redes sociales

¿Cómo murió Ben Duncan, exparticipante de Big brother?

Pese a la rápida llegada de los servicios de emergencia, Ben Duncan fue declarado muerto en la escena tras caer del séptimo puso.

“ Los oficiales respondieron a las preocupaciones por un hombre en el techo de un edificio en Cockspur Street, Westminster (...) Su muerte es inesperada pero no sospechosa ”, confirmó un portavoz de la policía.

El cuerpo del exconcursante fue hallado en Spring Gardens, una calle adyacente a Trafalgar Square, una de las zonas más exclusivas y transitadas de la capital británica.

Hasta el momento, la policía no ha revelado mayores detalles sobre las circunstancias que llevaron a Duncan a encontrarse en el techo del edificio. Sin embargo, algunos reportes y rumores en redes sociales, han señalado que el exparticipante llevaba un estilo de vida reservado en los últimos años, alejado parcialmente de la televisión.

Mira: Exparticipante de ‘Big brother’ sufre terrible accidente en moto y sale disparado; filtran VIDEO

Murió Ben Duncan tras caer de un séptimo piso / Redes sociales y canva

¿Quién era Ben Duncan, exparticipante de Big brother que murió?

Ben Duncan nació en 1980, en una familia acomodada del sur de Inglaterra. Desde joven mostró interés por la literatura, la política y la vida cultural británica. Su educación transcurrió en prestigiosas instituciones privadas antes de ingresar a la Universidad de St Andrews, en Escocia, donde cursó estudios en Historia y Relaciones Internacionales.

Ben Duncan saltó a la fama en 2010 al participar en Big brother UK, donde se destacó por su elegancia, franqueza y sentido de ironía. Su participación le ganó popularidad, pero también atención mediática debido a su conexión con la aristocracia británica.

Antes de su ingreso al reality, Duncan había estudiado en la Universidad de St Andrews, la misma institución donde el príncipe William y Kate Middleton se conocieron. En diversas entrevistas, el socialité relató cómo fue testigo de los primeros momentos de su relación.

Tras graduarse, Duncan se convirtió en una figura habitual de la vida nocturna londinense, colaborando en programas de televisión y participando en campañas filantrópicas. Su estilo y elegancia lo posicionaron como uno de los rostros más reconocibles del circuito social británico de la década de 2010.

Lee: ¿Qué fue de Azalia ‘la Negra’, exintegrante de Big Brother y primera ‘Lady Polanco? Así luce actualmente