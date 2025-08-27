Muere actriz y exintegrante de Big brother tras diagnostico de Alzheimer

La industria del espectáculo se vistió de luto. La tarde del pasado 26 de agosto se confirmó la muerte de una exintegrante de ‘Big brother’, también actriz y periodista, tras ser diagnosticada con Alzheimer.

La industria del periodismo quedó conmocionada con la noticia de la muerte de la exparticipante de ‘Big brother’, dado que en redes consideraron que dejó una gran huella en su carrera como comunicadora. En redes sociales confirmaron su deceso.

La actriz fallecida participó en Big brother / X

¿Qué exintegrante de ‘Big Brother’ murió el 26 de agosto del 2025?

La tarde del pasado 26 de agosto, se dio a conocer la muerte de Isabel Pisano, querida periodista, escritora y actriz. La noticia fue confirmada por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) a través de sus redes sociales. La cuenta reposteó la información de la agencia EFE.

“La periodista, escritora y actriz uruguaya Isabel Pisano fallece a los 81 años. trabajó como actriz a las órdenes de Fellini en ‘Casanova’ (1976) y de Bigas Luna en ‘Bilbao’ (1978). Estuvo casada con el compositor argentino Waldo de los Ríos”, se lee.

Así lo informaron:

Muere Isabel Pisano, actriz y periodista / X: @EFELafototeca

¿De qué murió Isabel Pisano, periodista y actriz, el 26 de agosto del 2025?

La escritora, periodista y actriz uruguaya Isabel Pisano falleció en la residencia geriátrica Valle de la Oliva, ubicada en Majadahonda, España, donde permanecía internada desde 2022 debido, supuestamente, a un deterioro cognitivo, según los primeros reportes.

De acuerdo con una fuente cercana citada por La razón, Isabel Pisano llevaba una vida tranquila, pero en soledad. Supuestamente, recibía únicamente la visita de tres amistades con acceso autorizado.

“A veces recordaba a Arafat o a Waldo, llamándolo ‘mi amor’, pero otros días su memoria se desvanecía por completo”, compartió la fuente.

Muere Isabel Pisano tras ser diagnosticada con Alzheimer; supuestamente, vivía en soledad en España. / Redes sociales

Sin embargo, no se han revelado las causas de su muerte. Sus familiares no se han pronunciado con respecto al deceso de la periodista uruguaya. Aunque en redes sociales sí recordaron su trayectoria como escritora, actriz y comunicadora.

“Waldo de los Ríos e Isabel Pisano ya están juntos en la eternidad. La actriz y escritora, viuda del genial compositor argentino, ha fallecido esta madrugada en Madrid. No te olvidaré, Isabel. DEP”, escribió una de sus seguidoras.

Isabel Pisano fue recordada por su gran trayectoria en la industria del periodismo. / Redes sociales

¿Quién fue Isabel Pisano, periodista murió tras un diagnóstico de Alzheimer?

Isabel Pisano fue recordada por su participación en ‘Gran hermano VIP’ (la versión local de ‘Big brother’), destacó como actriz, corresponsal de guerra, periodista y escritora. Su carrera artística comenzó bajo la dirección de renombrados cineastas como Federico Fellini, en ‘Casanova’ (1976), y ‘Bigas Luna’, en Bilbao (1978).

Isabel Pisano estuvo en Gran hermano VIP (versión local de Big Brother) / Redes sociales

No obstante, su mayor contribución se dio en el periodismo. Ejerció como corresponsal de guerra en lugares como Irak, Bosnia y Somalia. Colaboró con medios de prestigio como la RAI y el diario El mundo.

En literatura, su producción fue amplia y reconocida. Obras como ‘Yo put…' (2001), que se convirtió en best seller y adaptación cinematográfica, y ‘Yo terrorista’ (2004), que consolidaron su reputación como autora crítica.

En su vida personal, Pisano estuvo casada con el compositor Waldo de los Ríos y tuvo una relación conocida con Yasir Arafat, líder palestino, experiencia que relató en su libro ‘A solas con Arafat’.

Isabel Pisano, querida periodista, fue reconocida con la Medalla del Ministerio de Cultura de España y diversos premios internacionales.