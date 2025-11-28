Papá de famoso actor muere a causa del cáncer ¡no pudo conocerlo en persona! ¿abusó de su mamá?

Fernando Alonso, actor y estrella de realities, está pasando por momentos sumamente difíciles. Y es que su padre, con quien apenas había restablecido contacto hace poco, murió a causa del cáncer. En entrevista para ‘el Mitangrit de Horacio Villalobos’ de TVNotas revela cómo vive su duelo y cómo es que llegó a perdonarlo por su ausencia.

Fernando Alonso / Redes sociales/Captura de pantalla

¿Cuándo murió el papá de Fernando Alonso?

Hace algunos meses, Fernando Alonso confesó para TVNotas que sus papás se separaron antes de que él naciera, por lo que nunca pudo conocer a su papá. El exparticipante de ‘La Isla’ contó que se sentía tranquilo así. Sin embargo, durante la época que estuvo sin trabajar, decidió enfocarse en su salud emocional.

Un terapeuta le dijo que tenía que contactar a su padre y, aunque al principio estuvo renuente, finalmente accedió cuando se dio cuenta de que hacerlo era fundamental para su sanación. Tras 45 años de no haberlo visto, “movió cielo, mar y tierra” para dar con él y hacer una videollamada.

En el encuentro virtual, Fernando le señaló a su padre que no buscaba nada de él, es más, que hasta lo perdonaba por haberlo abandonado. Durante la conversación, el señor de 69 años confesó que padecía cáncer. Los dos tomaron una terapia juntos y, en palabras del propio actor, esto le ayudó a sanar muchas cosas. Incluso afirmó que este encuentro le “abrió muchas puertas en lo laboral”.

Ahora que el histrión estuvo presente en ‘el Mitangrit de Horacio Villalobos’ en TVNotas mencionó, al borde del llanto, que su papá había muerto el pasado 11 de noviembre por su enfermedad y que nunca pudieron verse en persona.

Fernando Alonso / Redes sociales/Captura de pantalla

¿Qué dijo Fernando Alonso sobre la muerte de su papá?

En sus declaraciones para ‘el Mitangrit de Horacio Villalobos’ en TVNotas Fernando Alonso reiteró que haber visto a su papá, aunque sea por videollamada, le ayudó a “entender muchas cosas” y actualmente “no le guarda rencor” por haberlo dejado.

Fernando Alonso “Mi papá empezó a tener un problema de cáncer y, bueno, falleció apenas… el 11. No lo conocí en persona porque él vivía en León, Guanajuato. Son cosas de la vida… Doy gracias a Dios de que pude cerrar el ciclo, pude liberarlo”

Platicó que, si bien su intención inicial no era tener una relación con él, con el tiempo, empezaron a tener más contacto a través de videollamadas. Incluso le aconsejaba que buscara otras opciones de tratamiento.

“Yo hacía videollamadas con él. Le decía: ‘Oye, pá, no tomes quimioterapias, eso te va a matar más que el cáncer. Busca otras alternativas’. Le mandaba información, pero bueno. Me tuvo a los 20. Ni a los 70 llegó”, resaltó.

Fernando Alonso / Redes sociales/Captura de pantalla

Durante la conversación, también habló de la relación con su madre. Mencionó que, si bien ahora es buena, lo trató mal durante su infancia. Y es que su mamá lo resentía por ser el “producto del tipo que abusó de ella”. Señaló que se reconciliaron gracias a que le dio una microdosis de hongos para que pudiera reflexionar sobre sus acciones y le contara sobre su pasado: “Terminamos abrazados”, relató.

Fernando Alonso “Me golpeaba, me trataba muy mal. (Me decía): ‘No vas a ser nadie en la vida’. Era una autoridad y un tormento para mí… Con ella era de terror… como sea, venía un golpe. Hoy entiendo que son cosas para aprender. Eso me forjó un carácter. No vi a mi mamá por más de cinco años porque tenía este rechazo a ella. En uno de los ejercicios que hice (en terapia), hice una carta de ‘yo me libero, yo te perdono’”

¿Quién es Fernando Alonso?

Fernando Alonso es un actor y estrella de realities mexicano que nació el 24 de enero de 1979. Actualmente tiene 46 años. Su debut en televisión fue en 2003, con la telenovela ‘Mirada de mujer, el regreso’

Si bien tuvo algunas pausas, sus apariciones en televisión fueron relativamente constantes y, en su momento, hasta participó en realities. Aquí te dejamos algunos de sus proyectos más importantes:

Soñarás

Se busca un hombre

Eternamente tuya

Se busca un hombre

Mi marido tiene más familia

La Isla

Los 50

En cuanto a su vida personal, tuvo romances muy mediáticos con Silvia Navarro y Paola Núñez. En 2024, Mariana Seoane confesó que ellos eran “amigos con derechos”

