Muere mámá de Aislinn Derbez: La actriz llora y comparte poderoso mensaje sobre el duelo

A un día de la muerte de su madre Gabriela Michel, Aislinn Derbez quien confirmó su muerte este lunes 24 de noviembre pidió respeto para vivir su duelo, sorprende con una emotiva publicación en sus redes.

¿De qué murió la mamá de Aislinn Derbez?

Tras darse a conocer la noticia por Chamonic, Aislinn Derbez salió a confirmar la muerte de su madre, Gabriela Michel. La hija de Eugenio Derbez expresó su gratitud por el apoyo recibido durante estos momentos tan difíciles y compartió, además, las causas de la muerte de su mamá.

“Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto”, compartió Aislinn Derbez

También pidió respeto a ella y su familia para vivir este duelo: “En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado”.

Reportan la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez. / Facebook: Gabriela Michel

¿Qué mensaje compartió Aislinn Derbez tras la muerte de su madre, Gabriela Michel?

Se trata del adelanto de su más reciente episodio de “La magia del caos”, donde Camila Sodi habla sobre la muerte de su mamá, Ernestina Sodi, y sobre su libro “El pequeño libro del duelo”. Curiosamente, el video fue grabado hace apenas unas semanas, durante la visita de la actriz para presentar y promocionar esta publicación, por lo que muchos seguidores mencionaron esta impactante casualidad.

“La vida nos sorprende con la pérdida de un momento a otro; todo puede cambiar en cuestión de segundos. En momentos así sentimos, con más fuerza, que este proyecto está sostenido por algo más grande que nosotras: una guía que siempre nos muestra el camino que queremos compartir con ustedes”, se lee.

“Desde ese mismo lugar de respeto, hoy compartimos un episodio con Camila Sodi, en el que hablamos sobre la pérdida y el duelo, deseando que sea un abrazo para todos los corazones que atraviesan este proceso”, compartió Aislinn Derbez en su cuenta de Instagram y en el de “La magia de caos”, podcast en el cual también trabaja su hermana Michelle Aguilera.

En el clip, Camila Sodi habla sobre la muerte de su madre y reflexiona sobre la importancia de no dar por sentada la vida. También se muestra a Aislinn Derbez, conmovida y con los ojos llorosos, mientras escucha las palabras de la actriz.

“Wow! Sin saber que le estaba preparando el destino a ella lo mismo con su mamá. Bendiciones y Dios les de sabiduría para seguir adelante con ese dolor tan difícil se sobrellevar”, expresó una fan.

@lamagiadelcaos La vida nos sorprende con la pérdida de un momento a otro. Todo puede cambiar en cuestión de segundos y en momentos así, sentimos con más fuerza que este proyecto está sostenido por algo más grande que nosotras, una guía que siempre nos muestra el camino que queremos compartir con ustedes.🤍🙏 Desde ese mismo lugar de respeto, hoy compartimos un episodio con @Camila Sodi ♬ sonido original - La Magia Del Caos

¿Quién fue Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez que murió de un infarto?

Gabriela Michel fue una destacada actriz de doblaje en Latinoamérica durante más de 30 años, reconocida por su versatilidad y su voz inconfundible en cine y televisión. Su talento la llevó a interpretar personajes icónicos como Samantha Jones en “Sex and the City” y la Reina Clarion en “Tinker Bell”, así como a participar en producciones como “Lost”, “Santa cláusula”, “Juego de gemelas”, “Neon genesis evangelion”, “La bella durmiente” y “Cenicienta 3".

Además de su trabajo como actriz de doblaje, Gabriela se desempeñó como locutora comercial e institucional, destacando su colaboración con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Su carrera se complementó con la labor de directora escénica, formando y guiando a nuevas generaciones de talentos en doblaje y locución.

En lo sentimental, Gabriela fue pareja del actor Eugenio Derbez, con quien tuvo a su hija Aislinn Derbez. La pareja se separó en 1987, y Gabriela continuó su vida formando una nueva familia.

Después se dio una nueva oportunidad en el amor y se casó con el locutor Jorge Alberto Aguilera, conocido como “Señor Aguilera”, con quien tuvo a Michelle y Chiara Aguilera, consolidando así un legado tanto profesional como familiar que trascendió en la industria del entretenimiento y el doblaje.

