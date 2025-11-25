¿Gabriela Michel y Jorge Alberto Aguilera se divorciaron? Él habría confirmado su muerte, revelan

La muerte de Gabriela Michel sacó a la luz detalles poco conocidos de su vida personal: su relación con Eugenio Derbez, su matrimonio con Jorge Aguilera y los rumores de separación que ahora cobran fuerza. ¿Qué pasó realmente entre ellos?

¿Quién era Gabriela Michel y por qué es tan recordada en la industria del espectáculo?

Gabriela Michel fue una de las voces más icónicas del doblaje en México. Con más de tres décadas de trayectoria, prestó su voz a personajes que marcaron generaciones. Entre sus trabajos más reconocidos está Samantha Jones en Sex and the City y participaciones en películas como Cenicienta.

Su muerte fue confirmada este 24 de noviembre por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), después de que la cuenta de Instagram Chamonic diera la noticia. La actriz falleció a los 65 años, dejando un legado que la posiciona como una figura clave en la industria del doblaje.

Además de su carrera profesional, Gabriela Michel también incursionó en la actuación y la danza. En una entrevista con una revista de circulación nacional, relató que estudió en Bellas Artes y que incluso fundó la Escuela de Actuación y Danza Derbez-Michel, ubicada en la colonia Del Valle. “Era mía, yo fui la dueña y directora”, explicó, aunque reconoció que tras su separación de Eugenio Derbez, continuar con el proyecto se volvió insostenible:

“Me separé de Eugenio… Aislinn era una bebé, y continuar con la escuela se volvió muy difícil”. Gabriela Michel

¿Cómo fue la relación de Gabriela Michel con Eugenio Derbez y su hija Aislinn?

Gabriela Michel y Eugenio Derbez estuvieron juntos durante siete años, una relación marcada por altibajos. Ambos compartían inquietudes artísticas y proyectos comunes, pero la convivencia no fue sencilla.

Aislinn Derbez ha hablado abiertamente sobre lo difícil que fue crecer en medio de esa relación. En el pódcast Se regalan dudas, confesó que su infancia estuvo marcada por peleas y gritos:

“Se odiaban… la comunicación entre ellos era prácticamente inexistente”. Aislinn Derbez

La actriz relató que, siendo solo una niña, quedaba atrapada en medio de las discusiones y se convertía en el puente para mensajes que sus padres no querían dirigirse directamente.

¿Cómo fue la relación de Gabriela Michel y Jorge Alberto Aguilera?

Tras separarse de Eugenio Derbez, Gabriela Michel encontró el amor con Jorge Alberto Aguilera, voz icónica de En familia con Chabelo. Su historia comenzó en el mismo foro del programa, donde ella colaboraba en producción y él era la voz principal. El flechazo fue inmediato y, con Aislinn aún pequeña, decidieron casarse y formar una familia estable junto a sus dos hijas, Michelle y Chiara, lejos de los reflectores y los escándalos.

Por su parte, Aislinn también habló sobre la figura de su padrastro en una conversación con Yordi Rosado. Aunque al principio lo percibía como serio y reservado, reconoció su compromiso con la familia:

“Él conmigo era como medio distante, pero siempre fue muy responsable… trabajaba muchísimo, una impecabilidad en su responsabilidad para encargarse de la casa y de las hijas”. Aislinn Derbez

Incluso recordó que gracias a su mamá, su papá y su padrastro, tuvo cercanía con el programa En familia con Chabelo:

“Yo me la vivía en Chabelo… me daban mis catafixias, mis premios. Me llevaba muy bien con Chabelo, lo quería muchísimo”. Aislinn Derbez

¿Por qué se dice que Gabriela Michel y Jorge Alberto Aguilera se divorciaron?

Aunque Gabriela Michel y Jorge Aguilera parecían tener una relación estable, los rumores de separación comenzaron a circular tras su muerte. Según Chamonic, la pareja presuntamente llevaría más de año y medio separada:

“Según me dicen, su exesposo confirmó esta noticia, que ella y el señor Jorge estaban divorciados desde hace 1 año y medio más o menos”. Chamonic

Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre las razones de la supuesta separación, pero esta información ha generado gran interés entre los seguidores de la actriz y su familia. Además, no se ha confirmado lo anterior. Por esta razón, queda en puntual calidad de rumor.

¿Quién es Jorge Alberto Aguilera y cuál es su trayectoria?

Jorge Alberto Aguilera, conocido como El señor Aguilera, es un locutor y actor de doblaje mexicano nacido el 11 de febrero de 1962 en la Ciudad de México. Su voz se convirtió en parte esencial de la televisión mexicana gracias a su participación durante más de 25 años en el programa En familia con Chabelo, donde fue la voz principal y mano derecha de Xavier López “Chabelo” desde 1990 hasta el cierre del show en 2015. Además, trabajó en radio como la voz oficial de la estación Kosmo 103.3 FM, consolidando su carrera en la locución comercial.

Su trayectoria en el doblaje es igualmente destacada. Aguilera prestó su voz para películas y tráilers de Disney y Pixar, participando en cintas como

Buscando a Nemo

Cars

Monsters Inc.

Coco

Ralph el Demoledor y

Frozen: Una aventura congelada.

Jorge Alberto Aguilera

También fue narrador en Power Rangers: La película y en múltiples anuncios institucionales para marcas como Televisa, CFE y Toyota México. Su voz profunda y modulada lo convirtió en un referente para generaciones que crecieron escuchándolo en cine, televisión y radio.

Tras el final de En familia con Chabelo, Jorge Alberto Aguilera continuó activo en medios digitales y proyectos personales. Uno de sus trabajos más recientes fue el pódcast El señor Aguilera al aire, que conducía junto a su hija Michelle Aguilera. Además, siguió colaborando en doblajes y locución comercial, manteniendo su presencia como una figura entrañable en la industria del entretenimiento mexicano.