Muere Gabriela Michel, mamá de Aislinn: Así fue su historia de amor con Eugenio Derbez ¡Pensó que era gay!

La noticia de la muerte de la actriz de doblaje Gabriela Michel revivió su turbulenta relación con Eugenio Derbez. Su relación marcó un capítulo importante en la historia familiar del comediante, pues con ella tuvo a su primera hija, la actriz Aislinn Derbez, quien a lo largo de los años ha compartido algunos detalles de cómo inició y terminó la historia de amor entre sus padres.

¿Cuánto duró la relación entre Gabriela Michel y Eugenio Derbez?

La historia entre Gabriela Michel y Eugenio Derbez comenzó en 1986, cuando ambos buscaban consolidarse en el medio artístico. Ella ya destacaba en el mundo del doblaje, mientras él intentaba abrirse paso como actor y comediante. Su unión se dio durante esta etapa de crecimiento profesional, cuando sus caminos coincidieron en un ambiente laboral vinculado a la actuación y la danza.

Aunque la pareja mantuvo su relación de manera reservada, se sabe que su matrimonio fue breve. De esta unión nació su hija mayor, Aislinn Derbez, quien más tarde seguiría la tradición familiar al incursionar en la actuación. Con el paso de los años, tanto Michel como Derbez continuaron sus carreras por separado, pero siempre mantuvieron comunicación para garantizar una crianza estable para su hija.

En diversas entrevistas, Aislinn ha explicado que la relación entre sus padres fue significativa para ambos y formó parte esencial de sus primeros años de vida. Pese a que no convivieron por mucho tiempo como pareja, la actriz de doblaje y el comediante lograron mantener una convivencia cordial enfocada en la paternidad.

¿Cuál fue la razón de la separación entre Eugenio Derbez y Gabriela Michel?

La separación entre Gabriela Michel y Eugenio Derbez no estuvo marcada por escándalos, sino por factores naturales del momento que ambos atravesaban. La juventud, las diferencias de personalidad y el ritmo de trabajo de cada uno fueron elementos que influyeron en la decisión de tomar caminos distintos.

En entrevistas con Yordi Rosado, Aislinn Derbez relató que desde que se conocieron, sus padres tenían formas de ser muy diferentes. Contó que Gabriela y Eugenio nunca contrajeron matrimonio legal y que, aunque existía una fuerte conexión emocional, no lograron encontrar un equilibrio debido a sus personalidades contrastantes. Incluso señaló que “siempre se llevaron mal” y que nunca alcanzaron un punto de paz durante su relación.

“Nunca se casaron. Siempre se llevaron mal. Creo que nunca estuvieron en paz porque tienen personalidades completamente que no tienen nada que ver, son personalidades que no son compatibles” Aislinn Derbez

Otro punto que se ha mencionado es que, en aquella etapa, Eugenio Derbez se encontraba enfocado en su crecimiento profesional, lo que implicaba horarios demandantes y múltiples compromisos laborales. Esto habría generado tensiones en la dinámica de pareja, sumadas a los temperamentos distintos de ambos. En conjunto, estos factores dieron lugar a la separación.

Pese a ello, mantuvieron una comunicación funcional para garantizar el bienestar de su hija. Este vínculo respetuoso permitió que Aislinn creciera rodeada del apoyo de ambos, aun cuando la relación ya no existía.

¿Cómo se conocieron Gabriela Michel y Eugenio Derbez?

Uno de los datos que más ha llamado la atención del público proviene de una entrevista de Aislinn Derbez con Yordi Rosado, donde relató cómo se conocieron sus padres. De acuerdo con la actriz, Gabriela Michel pensó inicialmente que Eugenio Derbez era gay, pues lo conoció cuando él era su maestro de ballet y tenía un comportamiento tímido y reservado.

Aislinn explicó que Derbez era más joven que su mamá y que en aquel entonces tenía un carácter introvertido, lo que alimentó la percepción inicial de Michel. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a acercarse y surgió una conexión que los llevó a iniciar una relación sentimental. Según lo que ha mencionado la actriz, esta etapa estuvo marcada por una fuerte intensidad emocional.

“Mi papá era maestro de ballet de mi mamá. Le daba clases de ballet, pero mi papá era más chico que mi mamá. Se conocieron en una academia de ballet, donde mi papá era el maestro. Mi mamá juraba que mi papá era gay porque bailaba ballet” Aislinn Derbez

En esa misma conversación, Aislinn detalló que sus padres se consideran mutuamente su primer gran amor, un vínculo profundo que influyó en distintos momentos de sus vidas. La actriz también mencionó que la personalidad fuerte de su mamá impulsó a Derbez a madurar en varios aspectos, especialmente en lo profesional.

Finalmente, Aislinn subrayó que la incompatibilidad de carácter fue la causa principal de su separación. Aunque su relación no prosperó, sí marcó de manera importante los primeros años del ahora productor, quien más tarde formaría una familia más amplia con otros hijos.

