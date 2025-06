Aislinn Derbez habla de la tormentosa relación de sus papás, revela que Eugenio Derbez tenía: “cobardía” VIDEO

No es ningún secreto que la relación entre Eugenio Derbez y la mamá de su hija Aislinn fue más que complicada por diferentes motivos, concluyendo con el rompimiento de su matrimonio con Aislinn de por medio como principal afectada.

Ahora, Aislinn Derbez reveló detalles sobre la relación entre su mamá y su papá, Eugenio Derbez, en el podcast ‘Se regalan dudas’. La actriz dejó ver cómo le afectó la relación de sus padres en su infancia y la influencia que tuvo para sus posteriores relaciones y maternidad. ¿Qué dijo?

¿Cómo fue la relación entre Eugenio Derbez y la mamá de Aislinn Derbez?

Aislinn Derbez rompió el silencio durante su participación en el pódcast ‘Se regalan dudas’, en el que habló largo y tendido sobre cómo ha sido su maternidad y sobre la influencia que tuvo en ella la relación y divorcio de sus padres Eugenio Derbez y Gabriela Michel.

Este último tema fue quizá uno de los más duros para la actriz de ‘Qué pena tu vida’, pues reveló que hubo una buena dosis de violencia en la relación de sus padres, lo que impactó directamente en su infancia:

“Cuando vives cosas tan duras en tu infancia, que eso es también un poco lo que pasó, que yo tuve unos papás que se odiaban a un nivel que no te puedes imaginar. Muchos gritos, no querían hablarse entre ellos, entonces yo era el teléfono descompuesto”, confesó Aislinn.

Aislinn también se sinceró sobre la poca consciencia de parte de sus padres al pronunciar groserías muy fuertes para una niña de su edad, además de que reconoció que el menos violento era su padre:

“Escuché todas las groserías que tú puedas imaginar a los cinco años. No había consciencia absoluta, estaba yo entre dos niños papás. Pon tú que mi papá no era tan violento, pero tenía cierta cobardía para no poner límites”. Aislinn Derbez

Aislinn Derbez recuerda su relación con Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez reconoció que la dinámica entre sus padres influyó en cómo se desarrolló en sus posteriores relaciones, pues vivir algo tan duro la orilló ha hacer todo lo posible para evitar que algo parecido le sucediera.

Fue en este punto cuando recordó su rompimiento con Mauricio Ochmann, pues según la intérprete, lo dio todo para impedir su separación al grado de hacer a un lado su propio bienestar:

“Primero digo: ‘Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que esta relación sí funcione y sí dure a diferencia de la de mis papás’, por eso es el abandono, poner todos los huevos en la misma canasta, por eso el desvivirme, por eso todo”, confesó Aislinn.

No obstante, esto no fue suficiente, por lo que la actriz de ‘Hazlo como hombre’, tuvo que resignarse y por otro lado, velar por el bienestar de su hija, pues no quería que la historia se repitieses para ella.

Aislinn Derbez se sincera sobre su relación con Mauricio Ochmann / Captura de pantalla de youtube: Se regala dudas

¿Cómo es la relación de Aislinn Derbez y su hija?

Finalmente Aislinn Derbez habló de su hija y cómo su relación impactó en su vida. La actriz señaló que muchas amigas y conocidas le han comentado que han querido ser mamás, pero tienen miedo de perder su libertad. Sin embargo, Aislinn comentó que su maternidad la impulsó a querer cumplir sus sueños y volverse la madre que nunca tuvo; ser una mamá realizada que cumple sus objetivos.

No obstante, señaló que por el mismo ejemplo que tuvo en su infancia, le ha sido difícil modificarlo para no replicar negativo:

“Para quienes no tuvimos ejemplos de qué es ser una mamá, de qué es ser un papá; como que todas nuestras relaciones de cuando éramos niños estaban torcidas, es dificilísimo saber cómo se replica eso. O sea, a mí me ha costado saber lo que significa ser mamá; saber qué significa ser una mamá que contiene, una mamá que está presente”, concluyó Aislinn.