¡Tragedia en La casa de los famosos México 2025!: Habitante confirmada sufrió la terrible muerte de sus papás

A unos días del estreno de ‘La casa de los famosos México’ 2025, Mar Contreras, habitante confirmada del reality, causó conmoción en redes sociales al contar la trágica historia de la muerte de sus padres. La actriz enfrentó duros momentos en su vida personal por esta terrible situación.

Mar Contreras, actriz y cantante, recordó cómo fue la trágica pérdida de sus padres. Incluso, la señaló como una “historia de terror”.

¿Qué dijo Mar Contreras, integrante confirmada de ‘La casa de los famosos México’ 2025, sobre la muerte de sus papás?

En exclusiva para TVNotas, Mar Contreras, participante confirmada de ‘La casa de los famosos México’ 2025, abrió su corazón y detalló cómo fue la muerte de sus padres en febrero del 2021. Esto en el momento en que resultó positiva a COVID-19.

La actriz comentó que ese tiempo fue muy complicado, dado que fue obligada a aislarse por dos semanas, por lo que se mantuvo sola en plena lucha de vencer a esta terrible enfermedad. En ese mismo momento, vivió con la preocupación por el estado de salud de sus papás, quienes también salieron positivos a Covid. Incluso, tuvieron que ser intubados.

“Ambos fueron intubados… Y yo no podía hacer nada, estaba aislada”, contó Mar.

Asimismo, expresó que el momento más difícil fue cuando los médicos le informaron que su padre ya no tendría esperanzas de recuperarse. Por esta razón, compartió que tuvo que despedirse de él “desde lejos”.

“Tuve que despedirme desde lejos, sin poder tocarlo, sin abrazarlo”, agregó Contreras.

Tras semanas de incertidumbre, el 28 de febrero, finalmente, su padre falleció. No obstante, las malas noticias continuaban: su madre también enfermó.

“Mi papá fallece el 28 de febrero, mi suegro entró al hospital… Mi mamá fallece el 13 de marzo… Yo me iba a Culiacán porque mis papás fallecen en Culiacán” Mar Contreras

“No le deseo a nadie la situación por la que pasamos… Mi mamá no se quería ir por nosotros. Sabía que ella seguía aquí con nosotros… Mi familia me ha ayudado mucho para (no caer en depresión)”, agregó.

¿Qué dijo Mar Contreras sobre la muerte de su suegro por el COVID-19?

En medio del caos y el sufrimiento, la familia de Mar Contreras enfrentó otro duro golpe: el 6 de marzo, su suegro fue hospitalizado tras complicaciones causadas por el mismo virus.

Lamentablemente, el padre de su esposo, Julio Aguilar, murió el 9 de marzo. Para Mar, fue un momento muy difícil de asimilar. Según recuerda la actriz, todo se sentía como una pesadilla, ya que había perdido a tres seres queridos en menos de un mes.

Ante toda esta adversidad, señaló que vivió momentos inexplicables con sus hijos, los cuales le dieron paz. Uno de ellos se le acercó con inocencia y le comentó que “el abuelo lo había visitado” y le pidió que no estuvieran tristes, que él estaba bien. Lo curioso, según Mar, es que el niño no tenía conocimiento de que su abuelo había fallecido.

¿Qué dijo Mar Contreras sobre su participación en ‘La casa de los famosos México’ 2025, tras la muerte de sus papás?

Finalmente, el nuevo reto que enfrentará en ‘La casa de los famosos México’ 2025, aseguró que no fue casualidad. Consideró que sus padres tuvieron que ver con esta gran oportunidad en su carrera.

Por su parte, Mar Contreras se ha mostrado más que activa con sus seguidores, quienes la apoyarían durante su encierro en ‘La casa de los famosos México’ 2025. Además, puntualizó que sus padres y toda su familia la guiarán en esta gran oportunidad en su trayectoria profesional.



