Eugenio Derbez habla de la mamá de Aislinn; destapa las razones que los orillaron a llevarse mal

Eugenio Derbez se sinceró sobre la relación con su ex, la actriz de doblaje Gabriela Michel

Eugenio Derbez y Gabriela Michel estuvieron casados hasta 1987, pero antes de ello, tuvieron un noviazgo de 7 años.

En el podcast de su primogénita, Eugenio habló honestamente de ella luego de que Aislinn le cuestionara por qué “odia” a su mamá.

Eugenio entonces comentó que a pesar de que se enamoró de Gabriela por su carácter fuerte, mientras él era tímido, esto después comenzó a ser un problema entre ellos.

Eugenio Derbez habla de la mamá de Aislinn:

El actor comentó que Gabriela le exigía renta para visitarla, a pesar de que no vivían juntos, “era una mujer que me decía, ‘a mí no me importa, tú vas y consigues esto’. Era yo su novio y me decía, ‘aquí no es hotel, si quieres venir a visitarme, vas a tener que pagar la mitad de la renta’”, comentó.

Fue entonces que Eugenio tuvo que hacer muchos trabajos para complacerla, “tuve que empezar a pedir trabajo; por tu mamá, trabajé de mesero, de limpia parabrisas, de extra en las películas”, contó.

Eugenio Derbez confesó que trabajó de limpia parabrisas porque la mamá de Aislinn le pidió renta aunque no vivían juntos / Instagram: @aislinnderbez

Y aunque no lleva una buena relación con ella, Eugenio agradece que las experiencias vividas junto a Gabriela, le hicieron crecer y forjar su carácter, aunque no lo haya tratado bien, “me quejo mucho de tu mamá, porque me trató muy mal, pero también creo que me hizo muy bien y sin ella, quizá, no hubiera crecido lo que tenía que crecer en ese momento”, indicó.

“Fue (una relación) muy dolorosa, pero fue muy necesaria”, reconoció.