Hijos de Eugenio Derbez desatan escándalo por baile “vulgar” frente a su papá y Alessandra Rosaldo

Los hijos de Eugenio Derbez están nuevamente en el centro de la conversación digital. Aislinn Derbez compartió una historia en Instagram donde aparece junto a sus hermanos, Vadhir y José Eduardo, interpretando y bailando una canción de Bad Bunny. Sin embargo, lo que parecía una simple muestra de convivencia familiar terminó por desatar una ola de reacciones divididas entre los internautas. ¿Que pasó? Aquí te contamos.

Eugenio Derbez pasará Navidad en familia / IG: @ederbez

¿Por qué causó polémica el video de los hijos de Eugenio Derbez, Aislinn, Vadhir y José Eduardo?

El video fue publicado originalmente por Aislinn Derbez en su cuenta de Instagram (@aislinnderbez), donde tiene más de 14 millones de seguidores. En la grabación, los tres hermanos aparecen riendo, cantando y bailando al ritmo de una canción de Bad Bunny, mientras sus padres los observan con gestos de desconcierto.

Las reacciones no tardaron en llegar. En X (antes Twitter), TikTok y Facebook, el contenido fue replicado con comentarios. Algunos usuarios, incluso, calificaron el baile como “vulgar” e “indecente”, mientras otros señalaron que la incomodidad de Eugenio y Alessandra reflejaba la de muchos espectadores. Sin embargo, no todo fue negativo. Entre los comentarios también se leyeron mensajes defendiendo a los hermanos Derbez, asegurando que solo se trataba de un momento familiar sin mayores pretensiones.

Derebez / Captura de pantalla

Las redes sociales se inundaron de reacciones al video publicado por Aislinn Derbez, donde aparece junto a Vadhir y José Eduardo bailando una canción de Bad Bunny frente a su padre, Eugenio Derbez, y a Alessandra Rosaldo. Lo que pretendía ser un momento divertido en familia terminó generando una gran controversia entre los internautas.

En X (antes Twitter) y TikTok, miles de usuarios compartieron el clip, acompañándolo con comentarios de burla e incomodidad. Entre los mensajes más destacados se leyeron frases como:



“Pagaría por una suscripción a internet que bloquee todo el contenido relacionado con los Derbez.”

“Tienen dinero y fama, pero una percepción distorsionada de la realidad.”

“En esta época, es más fácil que tú le des cringe a tus papás, pero ellos lograron lo contrario.”

Sin embargo, no todos los comentarios fueron negativos. Varios usuarios defendieron a los hermanos Derbez, argumentando que solo estaban divirtiéndose y que el público exageró las críticas. Algunos incluso aseguraron que las reacciones se debían a envidia o intolerancia hacia la forma en que los famosos muestran su convivencia familiar.



“La verdad es que a muchos les molesta ver una familia unida y con buena relación.”

“¿Por qué la gente no puede bailar sin ser juzgada? Todo lo convierten en escándalo.”

El debate dividió opiniones y convirtió nuevamente a los Derbez en tema de tendencia nacional, demostrando que cualquier contenido familiar que compartan puede volverse viral en cuestión de horas.

¿Quiénes son los hijos de Eugenio Derbez?

Eugenio Derbez, reconocido actor, comediante y productor mexicano, es padre de cuatro hijos, todos vinculados de alguna manera con el mundo artístico.



