Ana Bárbara confiesa que Eugenio Derbez la rechazó: “Le pedí chamba y me dijo que no”

La cantante Ana Bárbara volvió a ser tendencia luego de revelar una anécdota que pocos esperaban: en sus inicios buscó trabajar con Eugenio Derbez, pero el actor y productor la rechazó. La cantante compartió el episodio con humor, aunque la historia rápidamente se volvió viral y generó debate en redes sociales sobre el inesperado “no” que recibió de uno de los grandes referentes de la comedia mexicana.

Ana Bárabara y Eugenio Derbez / Especial

¿Qué pasó entre Eugenio Derbez y Ana Bárbara?

La intérprete de Bandido, Ana Bárbara, contó esta experiencia durante una charla en el programa El bueno, la mala y el feo, donde recordó cómo fue su encuentro con Derbez y la respuesta que obtuvo cuando intentó incursionar en la comedia. Su sinceridad y el tono relajado con el que lo relató llamaron la atención de los fans, quienes no tardaron en reaccionar y revivir la conversación con memes, clips y comentarios divididos.

Durante la entrevista, Ana Bárbara confesó que desde hace años ha admirado profundamente a Eugenio Derbez y soñaba con colaborar en alguno de sus proyectos. Sin embargo, cuando finalmente tuvo oportunidad de hablarle, la historia no terminó como imaginaba.

“Le dije: ‘Eugenio, soy amante de la comedia, por fa dame chamba’, y ¿qué crees que me dijo? Que no”. Ana Bárbara

Aunque su comentario generó sorpresa, Ana Bárbara aclaró que nunca se sintió ofendida y que entendía que el momento o el proyecto quizá no eran los adecuados.

Fortuna de Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Ana Bárbara tras la viralización de su historia con Derbez?

Tras difundirse el clip en redes sociales, los medios abordaron a Ana Bárbara en el aeropuerto para conocer su postura y preguntarle si había hablado con el comediante después de contar la anécdota. Sin embargo, la artista evitó profundizar en el tema del comediante Eugenio Derbez y centró la conversación en otro asunto: un reciente percance físico que sufrió.

“Tuve un pequeño accidente haciendo una terapia, pero todo bien” Ana Bárbara

A pesar de que los reporteros insistieron en obtener más detalles, la cantante respondió con amabilidad, asegurando que se encontraba en buen estado. Mientras caminaba hacia la salida, expresó: “

Siempre les doy cuando les pido el favor, ustedes me lo hacen, gracias, los quiero, cumpliendo como siempre” Ana Bárbara

¿Qué sigue para Ana Bárbara tras su paso por el Auditorio Nacional?

Pese al revuelo mediático, Ana Bárbara continúa enfocada en su carrera musical. Hace unos meses, ofreció una conferencia de prensa para anunciar su presentación en solitario en el Auditorio Nacional, uno de los escenarios más importantes de México.

Durante el evento, la compositora expresó su emoción por reencontrarse con el público y aseguró que está preparando un show lleno de sorpresas, interpretando los éxitos que la han consolidado como una de las voces más representativas del regional mexicano.

Hasta el momento, ni Derbez ni el equipo del programa donde se originó la anécdota han emitido nuevas declaraciones, pero la historia sigue sumando reproducciones en redes, donde los fans de ambos artistas recuerdan que sus trayectorias, aunque distintas, los han convertido en íconos de la música y la comedia nacional.

