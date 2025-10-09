¿Eugenio Derbez es mal padre? Su hijo José Eduardo responde y ¿le da la razón a Victoria Ruffo?

Un tema controversial en la vida de Eugenio Derbez ha sido la dinámica con su hijo José Eduardo. Y es que, si bien actualmente se llevan muy bien, en el pasado no tenían mucho contacto. La polémica creció después de que, recientemente, Victoria Ruffo, madre de José Eduardo, afirmara que su ex es un “buen amigo, pero un mal padre”, ¿es esto cierto?

José Eduardo Derbez y su familia / Redes sociales

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre la paternidad de Eugenio Derbez?

Hace algunos días, Victoria Ruffo, mamá de José Eduardo, tuvo una conversación con la prensa en la que mencionó que, para ella, Eugenio Derbez era más “amigo” que “padre” para sus hijos. También destacó que ella le dedicó más tiempo a José Eduardo.

“Bueno, sí me dediqué yo más a mi hijo que él. Yo siento que Eugenio es más amigo que papá” Victoria Ruffo

En el reciente zafarrancho que tuvo con los reporteros en el Aeropuerto de la Ciudad de México, Eugenio fue cuestionado sobre la afirmación de su expareja. Ante esto, el actor simplemente dijo que no caería en las “provocaciones” de ella.

Y es que esta no es la primera vez que la histrión habla “mal” sobre Eugenio. Si bien actualmente se sabe que tienen una relación cordial por el bien de su hijo y nieta, Victoria siempre ha dicho que su ex, entre otras cosas, fue un padre ausente durante la infancia de José Eduardo y que la única razón por la que este último tiene una buena relación con su ex ha sido porque ella nunca intentó ponerlo en su contra.

“Nunca le hablé mal de su papá, porque en la casa no hubo nunca malos tratos, ni chismes, ni cosas feas hacia su papá. Al contrario, siempre que era el cumpleaños de Eugenio, le decía yo que le hablara. O sea, la verdad, una vida muy natural, muy normal”, manifestó.

Eugenio Derbez y José Eduardo / Redes sociales

¿José Eduardo Derbez considera que Eugenio Derbez fue un mal padre?

Tras las declaraciones de su madre, José Eduardo Derbez fue cuestionado sobre la paternidad de Eugenio Derbez. En respuesta, el actor de 33 años resaltó que su papá no estuvo muy presente durante su infancia.

No obstante, dejó ver que ya lo ha perdonado, pues resaltó que, al crecer, entendió “muchas cosas”, lo que le ha permitido tener una buena relación con él.

“Hace lo que puede. Muy bien, todo muy bien (su relación con Eugenio Derbez)” José Eduardo Derbez

Para finalizar, pidió a la gente que no se enfrasque con “cosas del pasado” y prometió ser un padre más presente para su pequeña hija, que nació en 2024 y es fruto de su relación con Paola Dalay.

¿Cuánto duró la relación de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo?

José Eduardo Derbez nació en 1992. Fue fruto del romance entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo. La relación de sus padres fue sumamente conflictiva. En su momento, Victoria aseguró que Eugenio le mintió con una “boda falsa”. En su defensa, el actor afirmó que su ex siempre supo todo.

Eugenio y Victoria terminaron en 1997, cuando José Eduardo tenía aproximadamente 5 años. Tanto la actriz como su hijo han dicho que el productor no fue un padre presente. No fue hasta que este último se volvió adulto y decidió acercarse más a su papá.

Desde ese entonces, ambos se han vuelto muy cercanos, no solo en el plano personal, sino en el profesional. Los dos han aparecido en programas como ‘De viaje con los Derbez’ y ‘LOL’. De igual forma, José Eduardo se acercó más a sus hermanos: Vadhir, Aislinn y la hija que su papá concibió con su actual esposa, Alessandra Rosaldo.

