Eugenio Derbez lanza mensaje tras ventilarse las fotos de su infidelidad a Dalilah Polanco con Alessandra Rosaldo

Eugenio Derbez ha estado en controversia desde que se ventiló su ‘infidelidad’ a Dalilah Polanco con Alessandra Rosaldo, su actual esposa. En medio de todo esto, el comediante sube un video que, para muchos, podría hacer referencia al escándalo.

Eugenio Derbez / Redes sociales

Te podría interesar: Alessandra Rosaldo reaparece tras exponerse ‘infidelidad’ de Eugenio Derbez a Dalilah Polanco

¿Por qué terminaron Dalilah Polanco y Eugenio Derbez?

Dalilah Polanco y Eugenio Derbez tuvieron un romance de cuatro años que culminó en 2006. En aquel entonces, no quisieron decir los motivos, pero, luego de la separación, el actor oficializó su relación con Alessandra Rosaldo, por lo que, en ese entonces, la cantante fue señalada como “la tercera en discordia”.

Alessandra y Eugenio terminaron casándose en 2012 y son una de las parejas más estables del medio artístico, por lo que las especulaciones se fueron olvidando con el tiempo. No fue hasta hace unos días que resurgió después de que Dalilah mencionara en ‘La casa de los famosos México’ que había descubierto la infidelidad de un exnovio gracias a las fotos de una revista.

Si bien no mencionó nombres, en TVNotas en 2006 dimos a conocer unas imágenes del ahora matrimonio paseando en un centro comercial. En aquel entonces, estaba en tela de juicio el futuro del noviazgo entre Dalilah y Eugenio.

Por si esto fuera poco, los fans recordaron que, en su momento, la propia Alessandra admitió que había conocido a Eugenio cuando ambos tenían pareja. La celebridad mencionó que ella decidió separarse de su entonces novio, mientras que el actor seguía con su compromiso.

Si bien ninguno de los involucrados ha confirmado una infidelidad, para muchos, las fotos mostradas por TVNotas, así como las declaraciones de Alessandra, serían la prueba fehaciente de que Dalilah fue “engañada”.

Eugenio Derbez con Alessandra Rosaldo en un estacionamiento, como lo contó Dalilah Polanco en La casa de los famosos México / Archivo TVNotas

No te pierdas: Dalilah Polanco revela infidelidad y ¡sí habló de Eugenio Derbez con Alessandra! Las fotos que mencionó, las sacó TVNotas

¿Qué dijo Eugenio Derbez ante el escándalo por su infidelidad hacia Dalilah Polanco con Alessandra Rosaldo?

Hace unos momentos, Eugenio Derbez compartió un video promocionando la nueva temporada de su serie ‘De viaje con los Derbez’. Si bien no tiene relación con el escándalo de infidelidad, para muchos, sería una “referencia” a la situación.

Y es que, en el clip, aparece Consuelo Duval, personificando a ‘Federica’ de ‘La familia P.Luche’, viendo el programa de Derbez. Tras ver a Eugenio, le marca a Regina Blandón, quien interpreta a ‘Bibi’, y le dice que su “papá” tiene una “casa chica”.

Tras esto, ‘Bibi’ le aclara que ellos son ‘la casa chica’ y le aconseja que hable con su ‘papá’ del asunto. Ante esto, ‘Federica’ dice estar muy molesta de que lleve a su “otra familia” a Japón, mientras que a ellos ni a ‘Tepetongoluche’.

“Si te sirve de consuelo, Federica… te la vas a pasar de Peluche viendo #DeViajeConLosDerbez en Japón”, escribió Eugenio en su post.

Algunos usuarios interpretaron su video como una especie de burla al escándalo que lo señala por haberle sido infiel a Dalilah Polanco con Alessandra Rosaldo.

¿Qué ha dicho Alessandra Rosaldo ante los señalamientos de haber sido la amante de Eugenio Derbez?

Hasta el momento, Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, no se ha pronunciado de manera directa ante las especulaciones. Su última publicación en redes sociales fue una historia en Instagram sobre un video gracioso que le hizo una fan.

Junto al clip, escribió un mensaje en el que se expresa muy feliz por el detalle de su seguidora, asegurando que la hizo reír mucho.

Mira: Escorpión Dorado pone a Dalílah Polanco en aprietos con pregunta sobre Eugenio Derbez