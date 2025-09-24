Ella es Sarah Bustani, diseñadora a quien Dalilah Polanco presuntamente le “bajó” a Eugenio Derbez

Dalilah Polanco vuelve a estar en controversia. En medio de las críticas por la actitud que habría tenido durante la dinámica para escoger al primer finalista de ‘La casa de los famosos México’, trascendió que, presuntamente, habría sido la tercera en discordia en la relación entre Eugenio Derbez y Sarah Bustani.

Recientemente, la periodista Shanik Berman contó que, presuntamente, Dalilah se habría quedado en la casa que habitaban Eugenio y Sarah, cuando esta última no estaba. Supuestamente, la diseñadora de ropa se enteró por la persona que le hacía la limpieza.

“Acuérdate que Eugenio Derbez andaba con Sarah Bustani… de repente Dalilah, según lo que me contó mi Sarita, que le decía Eugenio Derbez: ‘¿Sabes?, que tengo que pensar unas cosas’, y la muchacha que tenía, le decía a Sara: ‘Se vino a quedar a dormir en su cama, la señora Dalilah’ y luego Dalilah decía: ‘Es que yo soy una señora de familia, una niña de familia’, se ponía muy mal ella, pero pues fue una niña de familia”, contó.

¿Por qué Sarah Bustani y Eugenio Derbez terminaron?

La historia de amor entre Sarah Bustani y Eugenio Derbez empezó en 1997, cuando una amiga los presentó en una obra de teatro. Ambos han declarado que, al principio, eran muy tímidos, siendo hasta que él la contactó que empezaron a convivir más.

Con el tiempo, se enamoraron y el comediante tuvo detalles muy románticos con ella. Uno de los más representativos fue cuando puso en espectacular: “Sarah, te amo. ¿Quieres ser mi novia?”.

Aunque todo parecía ser miel sobre hojuelas, terminaron su relación en 2003. Jamás explicaron los motivos. Sin embargo, meses después de la ruptura, él presentó a Dalilah Polanco como su novia, lo que generó mucha especulación.

No obstante, Polanco ha dicho en múltiples ocasiones que su noviazgo con el cómico comenzó seis meses después de que Sarah y él terminaran. En aquel entonces, ella tenía poco tiempo de haberse divorciado del actor Sergio Catalán.

Cabe destacar que, pese a todo, Bustani y Eugenio mantienen contacto ocasionalmente. La mujer llegó a decir, hace algunos años, que se saludan en fechas importantes como Navidad o cumpleaños, lo que sugiere dos cosas: que terminaron bien o, en caso de que acabaran mal, lograron reconciliarse con el tiempo. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó ninguna versión.

Eugenio Derbez y Sarah Bustani / Redes sociales

¿Quién es Sarah Bustani, exnovia de Eugenio Derbez?

Sarah Bustani es una diseñadora de modas que nació el 31 de enero de 1968. Actualmente, tiene 57 años. Aunque ganó notoriedad por su relación con Eugenio Derbez, se ha coronado como una de las empresarias mexicanas más influyentes.

Con una larga carrera en la moda, la mujer logró crear su propia marca ‘Sarah Bustani’ que vende ropa, principalmente, para mujer. También maneja accesorios como bolsas y lentes. Ha presentado sus diseños en las pasarelas más importantes de México y el mundo.

Asimismo, ha promovido la creación de ropa con materiales sustentables y ecológicos para ayudar al medio ambiente.

En 2022, dio a conocer que estaba en un romance con un doctor. Aunque no reveló detalles, dejó ver que ya llevaban mucho tiempo juntos.

Sarah Bustani / Redes sociales

¿Por qué Dalilah Polanco y Eugenio Derbez terminaron?

La historia de amor entre Dalilah Polanco y Eugenio Derbez inició en 2004. En aquel entonces, ellos trabajaban juntos en ‘La familia P. Luche’. Su romance culminó en 2006.

En su momento, se llegó a especular que Eugenio le fue infiel a Dalilah con Alessandra Rosaldo, su actual esposa. No obstante, esto jamás ha sido confirmado por la actriz.

En diversas entrevistas, la actual habitante de La casa de los famosos México ha comentado que ella decidió terminar con Eugenio, pues, entre otras cosas, se sentía abrumada por la gran carrera artística de su ex.

Si bien dejó claro que no siente rencor hacia él, declaró que actualmente no tienen comunicación: “Eugenio fue parte de mi historia, pero no es una persona que tenga sonido en mi vida al día de hoy”, indicó.

