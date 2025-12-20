Eugenio Derbez le dice adiós a las peleas con Victoria Ruffo; envía contundente mensaje tras críticas

Eugenio Derbez decidió cerrar un capítulo que durante años estuvo marcado por declaraciones cruzadas y viejas diferencias, al poner fin públicamente a los dimes y diretes con su expareja Victoria Ruffo, madre de su hijo José Eduardo Derbez. Con un tono más conciliador y lejos de la polémica, el actor y comediante dejó claro que ya no desea seguir alimentando un conflicto que se arrastró por décadas.

Eugenio Derbez busca la paz y cierra capítulo con Victoria Ruffo tras viejos conflictos. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Eugenio Derberz sobre Victoria Ruffo?

Eugenio Derbez volvió a referirse a Victoria Ruffo, su ex, luego de que la actriz lo calificó como “feo, codo y payaso”. Lejos de responder con ataques directos, el actor dejó claro que hoy mide mucho más sus palabras y que ya no está dispuesto a engancharse en provocaciones que solo reavivan viejas polémicas. Sin embargo, cuando fue cuestionado por la prensa sobre que la actriz dijo que nunca le ha comprado nada a su nieta, respondió: “Hay que saber a quién le disparas y a quién no. No voy a estar publicando los recibos”.

Derbez confesó que tiene muchas cosas que podría decir, pero que ha decidido guardárselas. “Tengo tanto que decir que me divorcian…”, bromeó, para después subrayar que uno de sus propósitos personales es no volver a hablar públicamente de Victoria Ruffo. Según relató, esa determinación la tomó desde el reencuentro que ambos tuvieron en el hospital, momento que marcó un antes y un después en su postura frente a la relación que los unió y los separó durante años.

“Es uno de mis propósitos (ya no hablar de Victoria Ruffo) desde que nos vimos en el hospital dije ‘Ya se acabó’. Es parte del show, ya trato de no caer en provocaciones, antes sí caía, ya nada más me río, hice muchos chistes internos que me gustaría compartirlos con ustedes, pero no”, reiteró ante la prensa en un video compartido por Despierta América de a su llegada a la Ciudad de México.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo. / Foto: Redes sociales

¿Qué le gustó a Victoria Ruffo de Eugenio Derbez?

Victoria Ruffo sorprendió al hablar sobre Eugenio Derbez durante una conversación con su hijo José Eduardo en el programa de YouTube Mixologando. Todo surgió cuando el actor, sin rodeos, le preguntó a su madre qué fue lo que ella y su padre se vieron cuando estuvieron juntos, una duda que provocó risas, sorpresa y una respuesta que rápidamente dio de qué hablar. Ruffo, visiblemente desconcertada al inicio, terminó abordando el tema con humor y honestidad.

La actriz reconoció que, vista la relación con la distancia que dan los años, hoy le cuesta trabajo identificar qué fue lo que la enamoró de Derbez cuando se conocieron durante las grabaciones de Simplemente María. “No sé qué vi, qué me gustó porque feo, es payaso y es codo”, dijo entre risas.

Ruffo explicó que lo que inicialmente le llamó la atención fue la inteligencia y creatividad de Eugenio Derbez, así como su capacidad para hacerla reír. Recordó que él escribía sus propios sketches y que llegó a verlo en sus shows, donde reconocía su talento. Sin embargo, con el tiempo, la actriz admitió que al poner las cosas en la balanza se dio cuenta de que no tenían tanto en común, una reflexión que cerró con humor al cuestionarse qué fue lo que pasó en aquel momento de su vida

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez enfrentaron diversas polémicas por la patria potestad de su hijo y su tormentosa relación. / Foto: Redes sociales

¿Cómo fue la relación de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez?

La historia entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo fue una de las más seguidas y comentadas del espectáculo. Se conocieron en 1989 durante las grabaciones de la telenovela Simplemente María, cuando ambos atravesaban un momento clave en sus carreras. El romance avanzó rápidamente y, poco tiempo después, nació su hijo José Eduardo Derbez, quien desde entonces se convirtió en el vínculo permanente entre dos figuras públicas cuya relación siempre estuvo bajo el escrutinio mediático.

Sin embargo, la relación no logró consolidarse y llegó a su fin a mediados de los años noventa, dando paso a una separación marcada por la polémica. El rompimiento estuvo acompañado de una disputa legal por la patria potestad de su hijo José Eduardo Derbez, un proceso que se ventiló ampliamente en los medios y que concluyó con la custodia a favor de Victoria Ruffo. A lo largo de los años, la actriz expresó públicamente su inconformidad con el papel de Derbez como padre, señalando que no había asumido plenamente esa responsabilidad y que, con el tiempo, su relación con José Eduardo se transformó más en la de un amigo que en la de una figura paterna.

Pese a décadas de distanciamiento y diferencias no resueltas, el paso del tiempo trajo un inesperado punto de encuentro. El nacimiento de su nieta, hija de José Eduardo, propició que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo coincidieran nuevamente en un hospital tras más de 20 años sin contacto. Ambos han señalado que ese reencuentro fue cordial y respetuoso, reflejando una etapa distinta, más madura, en una relación que, aunque marcada por conflictos, sigue siendo parte fundamental de la historia personal y pública de ambos.

