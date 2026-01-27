Alessandra Rosaldo saca las garras y defiende a su hija tras crueles críticas por el video de Vadhir

Hace unos días Vadhir Derbez compartió un video cantando con su hermana menor. Lo que pasó de un momento divertido entre hermanos mostrando su talento, derivó en una fuerte polémica, pues el contenido dio pie a una serie de críticas y comentarios de mal gusto dirigidos a la pequeña de la familia Derbez.

¿Qué video publicó Vadhir Derbez con su hermana menor y por qué desató críticas?

Todo sucedió después de que Vadhir Derbez compartiera en su canal de YouTube un video interpretando la canción “Golden” junto a su hermana menor. Esta no es la primera vez que el cantante aparece compartiendo videos con su pequeña hermana.

La grabación, que mostraba un momento familiar y musical, rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios.

Mientras una parte del público celebró la colaboración entre hermanos y su talento musical, otros comentarios se enfocaron directamente en las críticas, lo que generó una fuerte indignación en redes sociales, donde muchos usuarios reprobaron que se atacara a una menor.

El mismo José Eduardo Derbez lamentó que los haters se metiera con su hermana pequeña y aseguró que por esta razón desea proteger a su hija de las redes sociales.

¿Qué dijo José Eduardo Derbez sobre los comentarios dirigidos a su hermana menor?

Tras la polémica generada en redes sociales, José Eduardo Derbez decidió alzar la voz por los comentarios dirigidos a su hermana menor. El conductor fue abordado en una entrevista para televisión nacional, donde expresó su molestia y preocupación por los mensajes que circularon en plataformas digitales.

Durante su participación en el programa Venga la alegría, transmitido la mañana de este viernes, José Eduardo señaló que quienes forman parte del medio artístico están acostumbrados a enfrentar críticas constantes; sin embargo, dejó claro que la situación es distinta cuando se trata de menores de edad, especialmente cuando los comentarios cruzan límites.

“Es bien fuerte y difícil, la gente opina mucho, meterse con menores de edad cambia la casa, nosotros estamos curtidos, pero con menores no está padre”, comentó José Eduardo Derbez.

Eugenio Derbez y José Eduardo / Redes sociales

¿Qué dijo Alessandra Rosaldo sobre los comentarios contra su hija con Eugenio Derbez?

Durante la conversación, Alessandra Rosaldo fue cuestionada sobre los comentarios negativos que recibió su hija,tras su reciente colaboración musical con Vadhir Derbez. La cantante fue contundente al señalar que conoce perfectamente el talento y las capacidades de su hija, además de celebrar la conexión y complicidad que la pequeña mantiene con su hermano Vadhir.

“Sé perfectamente quién es mi hija, conozco sus talentos, sus capacidades. Entre Vadhir y mi hija hay una conexión hermosa, estar con ellos es derretirte de amor”, dijo.

Alessandra no quiso entrar en detalles; sin embargo, aseguró que las personas que critican solo reflejan lo que llevan dentro de sí mismas.

“La gente solo escupe lo que trae adentro si alguien tiene suficiente enojo, odio y frustración para esculpirlo sobre una niña, ¿qué te puedo yo decir?”, finalizó.

