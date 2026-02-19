Hija de José Eduardo Derbez “desaparecerá” de redes; Paola Dalay revela la dolorosa razón

La decisión tomó por sorpresa a miles de seguidores y desató conversación inmediata. La hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, conocida por muchos como la nieta de Victoria Ruffo, dejará de aparecer en redes sociales. Aunque para algunos se trata de un simple ajuste en su contenido digital, detrás existe una historia mucho más personal, marcada por emociones, límites y una realidad que cada vez enfrentan más figuras públicas.

Desde su nacimiento, la pequeña se convirtió en tema recurrente dentro del universo del espectáculo mexicano. Fotografías, historias y publicaciones mostraban momentos cotidianos que conectaban con una audiencia curiosa por la nueva etapa del actor y la influencer. Sin embargo, algo comenzó a cambiar.

Mira: ¿Eugenio Derbez mal padre? Madre de Vadhir Derbez se une a Victoria Ruffo y lanza dardo al comediante

Paola Dalay y José Eduardo Derbez / IG: @paodalay_2203

¿Cómo fue la exposición de la hija de José Eduardo Derbez desde su nacimiento y por qué cambió el tono?

Desde que la hija de José Eduardo Derbez nació el 30 de junio de 2024, en el Hospital Español de la Ciudad de México, la pequeña se convirtió en el centro de la conversación digital: su llegada fue celebrada por la familia y por una comunidad de seguidores que acompañó cada momento. La bebé incluso tuvo su propia cuenta de Instagram, administrada por sus papás, y superó los 186 mil seguidores.

Sin embargo, en las últimas semanas se notaron cambios: la última publicación en la cuenta de la hija de José Eduardo Derbez fue a mediados de enero y tenía los comentarios desactivados, una señal de que la familia estaba poniendo límites al ruido exterior.

Lee: José Eduardo Derbez estalla y defiende a su hermana menor tras críticas por canción con Vadhir ¿lo culpa?

¿Por qué Paola Dalay decidió no mostrar la cara de su hija en Instagram?

Fue en una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram donde Paola Dalay rompió el silencio. La pregunta fue directa: “¿Por qué hasta ahora decidiste no mostrar la cara de tu hija?”. Su respuesta, breve pero cargada de significado, no dejó espacio para interpretaciones ambiguas:

“Me cansé”. Paola Dalay

Lejos de quedarse en una frase escueta, la influencer explicó el trasfondo emocional de su decisión.

“Me cansé un poquito de tanto comentario fuera de lugar, comentarios innecesarios, hate o ‘consejos’ no pedidos, críticas de cómo llevamos la educación de nuestra hija o nuestra rutina o cosas así”.

Y es que para Paola lo que comenzó como exposición natural de una etapa feliz terminó convirtiéndose en una fuente constante de opiniones externas, muchas de ellas incómodas.

“Decidí que lo más sano para todos era alejarla de redes un poco” Paola Dalay

Mira: ¿José Eduardo defiende a Victoria Ruffo de Eugenio Derbez? Lanza fuerte declaración ¿hay pleito en la familia?

IG

¿Es definitivo el adiós de la nieta de Victoria Ruffo a redes sociales?

Por ahora, no. Paola Dalay fue precisa al describirlo como un alejamiento “un poco”. Es decir, no se trata de desaparecer para siempre, sino de tomar distancia mientras la familia encuentra un equilibrio más sano entre su vida privada y la exposición digital.

En otras palabras, la hija de José Eduardo Derbez sigue siendo el centro del amor de sus papás, pero no estará en cada historia o post.

José Eduardo Derbez / Instagram: @jose_eduardo92

¿Qué dijo Paola Dalay del hate y la vida pública junto a José Eduardo Derbez?

No es la primera vez que Paola Dalay habla del impacto emocional de estar bajo los reflectores. En una entrevista con Revista Clase, ya había reconocido lo complicado que fue adaptarse a la vida pública desde que su relación con José Eduardo se hizo conocida:

“Complicado. Desde que se hizo pública nuestra relación ha sido difícil por el hate, que te vean todo, te critiquen... pero ahora ya se me resbala. El hate, mientras no sea hacia mi hija o hacia él, me lo tomo a broma”, finalizo.