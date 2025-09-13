¿José Eduardo Derbez y Paola Dalay se separan? Tras rumores de rehabilitación, la influencer lanza mensaje

José Eduardo Derbez estuvo envuelto en rumores de que, presuntamente, habría ingresado a rehabilitación. Esto luego de que se difundieron imágenes en las que el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se despide de toda su familia. Ahora, causó revuelo el importante mensaje que le dedicó Paola Dalay, su novia, a través de redes sociales. ¿Anunció su separación?

José Eduardo Derbez estuvo envuelto de supuestos rumores sobre, supuestamente, en rehabilitación. / Instagram: @jose_eduardo92

¿Por qué dicen que José Eduardo Derbez ingresó a rehabilitación?

Las primeras especulaciones comenzaron después de que circularan imágenes de José Eduardo Derbez en las que se despide de Victoria Ruffo, su mamá de su pareja, Paola Dalay, y de su hija. Esto llevó a algunos usuarios, así como algunos medios, a suponer que el conductor de ‘Miembros al aire’, supuestamente, habría tomado la decisión de ingresar a rehabilitación o bien irse a un retiro espiritual.

Victoria Ruffo dice que José Eduardo, supuestamente, se fue a un retiro espiritual. / Redes sociales

Los rumores cobraron fuerza, ya que en diversas entrevistas el propio José Eduardo ha admitido que le gustan la bebida y el tabaco, lo que hizo pensar a muchos que se trataba de un tema de salud. No obstante, Victoria Ruffo, su mamá, aclaró la situación durante una entrevista con ‘Venga la alegría’.

“Vengo a despedir a mi hijo, va a un retiro espiritual; a ver cuándo lo sueltan, a ver cuándo deciden que ya está listo”. Victoria Ruffo

¿Paola Dalay anuncia su separación de José Eduardo Derbez tras rumores de rehabilitación?

Aunque José Eduardo Derbez, conductor de ‘Miembros al aire’, desmintió los rumores de que, presuntamente, se rehabilitaría por problemas con la bebida y el tabaco, las especulaciones de una separación de su novia, Paola Dalay, también se desataron en redes sociales. Sin embargo, suposiciones se disiparon con el reciente mensaje de la influencer.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Paola Dalay dejó claro que están más juntos que nunca y muy contentos de la familia que formaron, ya que la joven publicó una imagen de José Eduardo junto a su bebé, la cual fue celebrada por muchos de sus seguidores.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay enfrentan rumores de supuesta separación. / Instagram: @paoladalay22_03

Eso no es todo, en su perfil le dedicó un romántico mensaje junto a diversas fotografías en las que posa con Derbez.

“Es que tú no sabes cuánto te adoro, amorcito mío”, escribió Paola en su perfil de Instagram.

Por su parte, José Eduardo Derbez no tardó en contestarle con un bonito mensaje: “Te amo pulga hermosa”.

Lo anterior habría dejado claro que no existe una separación entre ellos y solo se trataría de puros rumores de redes sociales.

¿Qué dijo José Eduardo Derbez sobre su supuesta rehabilitación?

Después de lo dicho por su madre, Victoria Ruffo, el propio José Eduardo Derbez aclaró la situación y negó que estuviera internado. De forma tajante, explicó que su mamá solo habría bromeado y que, en realidad, su viaje responde a compromisos laborales.

“¿Quién dijo eso? Ya sabes cómo es de bromista. Me voy a grabar una película y una serie, dos temporadas. Me pesa mucho (separarme de su familia), pero también tiene que salir para los pañales”. José Eduardo Derbez

Con estas declaraciones, José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio Derbez, dejó en claro que su ausencia no está vinculada a asuntos personales, sino a compromisos profesionales que lo mantendrán ocupado fuera de México en los próximos meses.

José Eduardo Derbez negó que estar en rehabilitación. / Redes sociales

¿Quién es Paola Dalay, novia de José Eduardo Derbez?

Paola Dalay González Hernández, nacida el 22 de marzo de 2002, es influencer, modelo y beauty designer. Desde 2019 mantiene una relación con José Eduardo Derbez, a quien conoció por Instagram.

En enero de 2024, José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron que esperan a su primera hija. La joven combina su faceta en redes sociales con su trabajo en moda y belleza, y poco a poco se ha convertido en parte importante del clan Derbez.