¿Otro bebé Derbez? Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo rompen el silencio tras la muerte de Gabriela Michel

La familia Derbez vuelve a estar en boca de todos. Rumores, declaraciones y una pregunta que no deja de sonar: ¿se agranda la familia? Alessandra Rosaldo dice toda la verdad tras la muerte de Gabriela Michel.

Mira: Se viraliza confesión de Aislinn Derbez a Alessandra tras muerte de Gabriela Michel ¿la prefiere como madre?

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Por qué surgió el rumor de un nuevo bebé Derbez?

El comentario que encendió la conversación salió directamente de Alessandra Rosaldo, quien reveló que su hija lleva tiempo expresando la necesidad de tener a alguien más cerca emocionalmente, alguien con quien convivir día a día. Esa diferencia de edades con los tres hermanos mayores de Eugenio ha marcado su infancia de una manera muy distinta.

“Mi hija, aunque tiene tres hermanos mayores, le llevan 28 (Aislinn Derbez), 23 (Vadhir Derbez) y 22 años (Eduardo Derbez); en realidad (su hija) crece como única” Alessandra Rosaldo

Hijos de Eugenio Derbez hacen baile con canción de Bad Bunny / Captura de pantalla

Alessandra Rosaldo dejó claro que aunque su hija tiene medios hermanos, ninguno de los mayores vive ya en casa. Ese detalle terminó como una indirecta para muchos: si crece prácticamente sola, quizá Eugenio y Alessandra reconsiderarían tener otro bebé.

Las redes, como era de esperarse, hicieron lo suyo. En cuestión de horas, la duda escaló: ¿la pareja estaría pensando en un nuevo integrante para la famosa familia?. El debate se desbordó, y el rumor de embarazo se volvió tendencia.

Te puede interesar: ¿Eugenio Derbez abandonó a mamá de Aislinn Derbez, Gabriela Michel, durante su embarazo? Esto reveló

Alessandra Rosaldo / Redes sociales

¿Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo realmente planean otro hijo?

A pesar del caos mediático, la respuesta es la misma que la pareja ha sostenido desde hace años: no habrá más hijos. . Alessandra Rosaldo lo dejó muy claro cuando dijo: “La fábrica ahorita está cerrada, no vamos a tener más bebés”.

Además, hay un dato definitivo que vuelve imposible cualquier especulación: en 2018, Eugenio Derbez se sometió a una vasectomía. Él mismo lo ha mencionado públicamente, por lo que las probabilidades de un nuevo embarazo son prácticamente inexistentes.

Sin embargo, el tema no es tan frío como parece. Alessandra ya había hablado del tema años atrás, e incluso reconoció que hubo un momento breve, casi impulsivo, en el que consideraron la idea de tener otro bebé. “No, ya no, ya no estamos en edad. En su momento lo llegué a pensar… pero la verdad es que fue muy muy breve”. Con esto, dejó claro que lo más sano emocional y físicamente era quedarse como familia de tres.

Eugenio por su parte no ha hecho comentario alguno pero su postura ha quedado clara al realizarse la visectomía.

Por si te lo perdiste: Alessandra Rosaldo recuerda a Gabriela Michel, expareja de Derbez y madre de Aislinn, con una foto inédita

Alessandra Rosaldo lanza mensaje en medio de rumores de separación de Eugenio Derbez / IG: @alexrosaldo

¿Qué es la vasectomía y por qué este procedimiento impide que Eugenio Derbez tenga más hijos?

La vasectomía es un procedimiento quirúrgico que se realiza en los conductos deferentes del hombre para impedir el paso de los espermatozoides. Es considerada un método anticonceptivo permanente, ya que evita la fecundación. En el caso de Eugenio Derbez, él mismo reveló que se sometió a esta cirugía en 2018, lo que significa que biológicamente no puede tener más hijos de manera natural.

Aunque existen procedimientos para revertirla, son complejos, costosos y no siempre garantizan resultados exitosos, razón por la cual la pareja ha descartado la idea de ampliar la familia.

https://www.tvnotas.com.mx/espectaculos-mexico/alessandra-rosaldo-reaparece-tras-exponerse-infidelidad-de-eugenio-derbez-a-dalilah-polanco