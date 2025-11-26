Muerte de Gabriela Michel: ¿Jorge Alberto Aguilera y Eugenio Derbez se evitaban? “No éramos mejores amigos”

El lunes 24 de noviembre se dio a conocer la lamentable muerte de Gabriela Michel, madre de la actriz Aislinn Derbez y expareja del comediante Eugenio Derbez. La noticia conmocionó al medio artístico mexicano, ya que Gabriela era reconocida por su labor en el doblaje y su participación en la televisión, así como por su vínculo con dos figuras del entretenimiento: Eugenio Derbez y Jorge Alberto Aguilera, su esposo durante varios años. ¿Cómo se llevaban ellos dos?

¿Cómo fue la relación entre Gabriela Michel y Jorge Alberto Aguilera?

Después de su separación de Eugenio Derbez, Gabriela Michel encontró el amor junto a Jorge Alberto Aguilera, reconocido por ser la voz emblemática de En familia con Chabelo. Su historia comenzó en el mismo foro del programa: ella trabajaba en producción y él era la voz principal del espacio.

La conexión fue inmediata y, con Aislinn aún pequeña, decidieron casarse y formar un hogar sólido junto a sus hijas Michelle y Chiara, manteniendo su vida familiar alejada del ojo público y de los escándalos mediáticos.

Aislinn Derbez también ha compartido cómo vivió la relación con su padrastro en una charla con Yordi Rosado. Aunque al principio lo veía como una persona seria y reservada, reconoció su dedicación y compromiso con la familia.

Él conmigo era como medio distante, pero siempre fue muy responsable… trabajaba muchísimo, una impecabilidad en su responsabilidad para encargarse de la casa y de las hijas. Aislinn Derbez

Gracias a la cercanía de su mamá, su papá y Jorge Alberto, Aislinn también pudo experimentar de cerca el mundo de En familia con Chabelo, fortaleciendo su vínculo con el programa que marcó la carrera de su padrastro.

¿Eugenio Derbez, expareja de Gabriela Michel, y Jorge Alberto Aguilera, se llevaban bien?

A pesar de los vínculos familiares compartidos, Jorge Alberto Aguilera y Eugenio Derbez no desarrollaron una amistad profunda. Su relación se basa en el respeto y la cordialidad, según dijo Aguilera.

La separación formal de Aguilera y Gabriela Michel no impidió que mantuvieran contacto por motivos familiares. En entrevista con la periodista Matilde Obregón, Aguilera detalló que los encuentros con Derbez siempre han sido cordiales y amistosos, pero limitados a lo estrictamente necesario:

De mucho respeto. Cuando nos vemos nos saludamos con cariño, pero no somos mejores amigos. Pero compañeros de trabajo sí lo hemos sido y nos han entrevistado juntos. Jorge Alberto Aguilera

Aunque no existan lazos cercanos, el respeto mutuo y el afecto por los hijos comunes se mantuvo como una posible prioridad, luego de que Aislinn asegurara que Jorge Alberto es una persona responsable.

¿De qué murió Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez?

La muerte de la actriz de doblaje Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, ha dejado especulaciones desde el momento en que se reveló la trágica noticia. Aunque Aislinn dijo en sus historias de Instagram que Michel murió debido a un infarto, fue Chamonic (influencer dedicada al mundo del espectáculo) la que “tenía otros datos”.

Chamonic había dicho que no daría detalles de la causa de muerte de Gabriela Michel, pero en una reciente publicación dio a conocer la causa del lamentable suceso que terminó con la vida de la matriarca:

Lamentablemente la señora Gabriela, esa mañana se levantó, tomó algo que le provocó mareos, ella se tropezó y se golpeó en la cabeza y perdió la conciencia. Cuando fue la persona encargada de la casa de asistencia a preguntarle si bajaría a desayunar, se dio cuenta de que estaba en el suelo, cuando hablaron a los servicios médicos al parecer ya había fallecido. Chamonic

Al momento, Aislinn no ha dicho algo sobre esta nueva revelación, pero se espera que aclare ciertos detalles próximamente.

