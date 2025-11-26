Jorge Alberto Aguilera habría reaccionado a la muerte de Gabriela Michel, su ex ¿Qué dijo sobre su divorcio?

La muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez, conmocionó a toda la industria del espectáculo. Incluso, han surgido rumores sobre los motivos de su muerte, pese a que la ex de Mauricio Ochmann rompiera el silencio sobre el duelo que vive su familia, así como lo que llevó a su madre al deceso. Ahora, dieron conocer la presunta reacción de Jorge Alberto Aguilera, quien fue el esposo de la locutora. ¿Qué dijo?

En medio del luto por la muerte de Gabriela Michel, trascendió que ella y el también conocido como ’Señor Aguilera’ se divorciaron, lo cual causó sorpresa.

Muere Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez. / Facebook: Gabriela Michel

¿Cómo murió Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez?

La tarde del pasado 24 de noviembre, la influencer Chamonic reportó la muerte de Gabriela Michel, actriz de doblaje y locutora mexicana. La creadora de contenido de espectáculos mencionó que la mamá de Aislinn Derbez presuntamente habría perdido la vida a causa de un accidente doméstico a las 7 de la mañana.

Luego, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó la noticia a través de sus redes sociales. Sin embargo, no dieron detalles sobre cómo murió Michel.

Aislinn Derbez: Revelan detalles del funeral de su madre, la señora Gabriela Michel, tras muerte este lunes / Las estrellas, redes sociales y canva

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Gabriela Michel. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”. ANDI

Por su parte, Aislinn Derbez dio a conocer que su madre, Gabriela Michel, murió a causa de un infarto. No obstante, pidió respeto en estos momentos de duelo por esta pérdida.

“Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto”. Aislinn Derbez

“En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado”, agregó.

Aunque, la misma Chamonic desmintió la versión de Aislinn Derbez y comentó que se reservaría la verdadera razón de la muerte de la actriz “por respeto”.

Chamonic “Aislinn dice que su mamá supuestamente falleció de un infarto, pero yo tengo otros datos, pero dejaré esa versión, por respeto…! Es su palabra contra la mía y la de mi informante, así que, aquí lo lamentable es que falleció su mamá muy joven”.

Aislinn Derbez compartió en redes las causas de la muerte de su mamá, pero aseguran ¿esos no fueron los motivos? / IG: @chamonic3 / @aislinnderbez

¿Qué dijo Jorge Antonio Aguilera sobre la muerte de Gabriela Michel, su exesposa?

En medio de todas estas especulaciones, Televisa espectáculos informó que el conductor Jorge Alberto Aguilera, mejor conocido como ‘El señor Aguilera’, habló de muerte de la artista de 65 años.

A través de su cuenta de Instagram, la cuenta mencionó que el integrante de ‘En familia con Chabelo’ fue quien dio a conocer la noticia de la muerte de su ex. Sin embargo, no dieron más detalles de lo que dijo el conductor,

“Jorge Alberto Aguilera confirma que murió Gabriela Michel, su esposa y madre de Aislinn Derbez”, se lee.

Eso no es todo, Matilde Obregón también compartió que entrevistó al ‘Señor Aguilera’ y le contó que estaba en “pausita” con Gabriela.

“Jorge Alberto Aguilera me dijo que ya estaba separado. Ella vivía por aparte y él vivía solo… Es un señor muy hermético, muy privado, me costó mucho conseguir esta entrevista y a cuenta gotas me platicaba que ya no había relación con la señora, aunque se llevaban muy bien”. Matilde Obregón

Jorge Alberto Aguilera, ex de Gabriela Michel, habría reaccionado a la muerte de la actriz / Redes sociales

¿Jorge Alberto Aguilera y Gabriela Michel estaban divorciados?

En la publicación en la que Chamonic reportó el deceso de la actriz de doblaje, también compartió que Jorge Alberto Aguilera y Gabriela Michel presuntamente llevarían divorciados año y medio.

Ahora, en redes sociales, revivieron la entrevista de Matilde Obregón en su canal de YouTube, en la que él confirmó que Gabriela y él ya no estaban juntos.

“Ahorita estamos en pausa… Vivimos muy bien pero ahorita estamos en una pausita… Nos hablamos, nos vamos a comer… Cambia todo, las edades, el: ‘Quiero hacer esto, necesito un poco de espacio’. Y pues adelante, no pasa nada”, jorge Alberto Aguilera

Sin embargo, no reveló las razones puntuales por las cuales terminó su matrimonio ni cuándo se divociaron.

Al momento, Jorge Aberto Aguilera no ha roto el silencio públicamente sobre la muerte de Gabriela Michel, su esposa, así como tampoco lo han hecho sus hijas, Michelle y Chiara Aguilera, también hermanas de Aislinn Derbez.

Así lo dijo Jorge Alberto Aguilera: