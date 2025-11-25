Aislinn Derbez rompe el silencio sobre la muerte de su mamá, Gabriela Michel; revela la causa de su deceso

Hoy, 24 de noviembre, se confirmó la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez. Ahora, la actriz rompió el silencio y no solo pidió respeto en estos momentos tan complicados de su vida personal, sino que también reveló las verdaderas causas de la muerte de la histrionisa. A través de redes sociales, la hija de Eugenio Derbez lanzó un desgarrador mensaje sobre esta dura pérdida.

¿Cómo confirmaron la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez?

La influencer Chamonic dio a conocer, a través de redes sociales, la triste noticia de la muerte de Gabriela Michel, ex de Eugenio Derbez. En una publicación en su cuenta de Instagram, la creadora de contenido compartió esta desgarradora situación. Incluso, reveló que la actriz presuntamente habría fallecido de un accidente doméstico la mañana de este lunes 24 de noviembre en la CDMX. Sin embargo, esta información no había sido confirmada.

“Aislinn Derbez, hija de Eugenio Derbez, está de luto. Lamentablemente hoy a las 7 am aproximadamente falleció su mamá la señora Gabriela Michel a los 65 años de edad, en la Ciudad de México. Me dicen que fue a consecuencia de un accidente en su casa”, Chamonic

Asimismo, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó la noticia recientemente. Mediante un comunicado, señalaron lo siguiente:

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Gabriela Michel. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”, se lee.

¿Qué dijo Aislinn Derbez sobre la muerte de Gabriela Michel, su mamá?

Ahora, Aislinn Derbez rompió el silencio sobre la muerte de su madre, Gabriela Michel. A través de su cuenta oficial de Instagram, la hija de Eugenio Derbez confirmó la noticia. Además, compartió con sus seguidores que su mamá falleció a causa de un infarto.

“Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto”. Aislinn Derbez

Finalmente, agradeció a todos sus seguidores por las muestras de cariño y pidió respeto para vivir su duelo junto a toda su familia.

“En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado”, agregó.



Así lo dijo Aislinn Derbez:

¿Dónde será el funeral de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez?

Aunque la ex de Mauricio Ochmann no dio más información sobre el último adiós de su madre, una fuente reveló a TVNotas que Aislinn Derbez tomó la decisión de velar a Gabriela Michel, su mamá, en privado. Incluso, se pidió la ausencia de la prensa y sería en una casa a la que solo accederían personas cercanas a la familia.

Al momento, no hay más información sobre el funeral de Gabriela Michel. No obstante, en redes sociales no han parado de enviarle mensajes a Aislinn Derbez, así como a su circulo familiar por el lamentable momento que enfrentarían por la partida de la también actriz de doblaje.

¿Quién fue Gabriela Michel y cuál fue su trayectoria?

Gabriela Michel, nacida en octubre de 1960 en la Ciudad de México, fue una reconocida actriz de doblaje y locutora mexicana. A lo largo de su carrera desarrolló una sólida presencia en la industria del doblaje, donde se convirtió en una de las voces más emblemáticas del país.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran:



La voz de Samantha Jones en Sex and the city,

en Sex and the city, La Reina Clarion en la saga de Tinker bell y

en la saga de Tinker bell y Donna Hynde en Cuentos que no son cuentos

en Cuentos que no son cuentos Janice en Juego de gemelas.

También colaboró en producciones animadas como Princesita Sofía, La cenicienta, así como en animes populares como Neon genesis evangelion. Además, fue voz institucional de la Comisión Federal de Electricidad y cofundó la Escuela de Actuación y Danza Derbez-Michel.

En el ámbito personal, la actriz fue la primera pareja de Eugenio Derbez y madre de Aislinn Derbez. Tras su separación, Gabrela Michel contrajo matrimonio con el locutor Jorge Alberto Aguilera, con quien tuvo dos hijas más, Michelle y Chiara.