Eugenio Derbez destapó la verdad sobre su relación con Gabriela Michel, mamá de Aislinn: “Fue doloroso”

La repentina muerte de Gabriela Michel, madre de la actriz Aislinn Derbez, reavivó la conversación sobre la relación que alguna vez mantuvo con el comediante Eugenio Derbez. En el pasado, el actor abrió su corazón al recordar pasajes de su historia con la madre de su hija mayor.

Derbez relató con nostalgia y sinceridad una etapa que comenzó con gran intensidad, marcada por la pasión y el entusiasmo profesional que ambos compartían. Sin embargo, también reconoció que la relación enfrentó diferencias personales y momentos de tensión que influyeron en su rumbo. Aunque nunca llegaron a casarse, la conexión entre ambos dejó una huella profunda en lo emocional y lo laboral.

¿Cómo empezó la relación entre Eugenio Derbez y Gabriela Michel?

Según el relato compartido en el pódcast ‘La magia del caos’ de su hija Aislinn, Eugenio Derbez conoció a Gabriela Michel cuando él apenas intentaba hacerse un lugar en el mundo del espectáculo. Ella, una mujer decidida y de carácter fuerte, llamó su atención desde el primer momento. Derbez relató que, pese a que la personalidad de Gabriela lo intimidaba, también lo hacía sentirse atraído.

“No sé por qué me sentía atraído a eso… era de las que ‘no saques así los billetitos como de Gutierritos, saca la cartera’. Yo sacaba el billetito y eso le ponía muy mal” Eugenio Derbez

En ese entonces, él se describía como un joven extremadamente tímido, al grado que su propia madre se desesperaba porque ni siquiera pedía un salero en un restaurante. Sin embargo, con el tiempo esa misma intensidad generó conflictos. Aislinn intervino en la conversación para recordar que sus padres, aunque se llevaban mal, se consideraban “el primer gran amor del otro”, una relación que, según ella, estuvo marcada por pasión, intensidad y heridas emocionales que afloraban constantemente.

¿Por qué Eugenio Derbez afirma que Gabriela Michel ‘lo trató muy mal’?

En la conversación, Derbez revivió varios episodios que, según él, marcaron su juventud. Recordó que Gabriela Michel lo enfrentaba constantemente por su carácter tímido y le exigía cambios inmediatos. Estas situaciones generaban fuertes discusiones porque él no entendía qué tenía de malo actuar a su modo.

Eugenio también relató que, durante su noviazgo, Gabriela era muy estricta y le imponía responsabilidades para las que él no se sentía preparado. Contó que ella le pedía que consiguiera trabajo y que, si no lo hacía, no podía entrar a su casa. Él estudiaba y vivía con sus padres, pero aun así enfrentó presiones para aportar dinero. “Me empoderó, pero también me trató muy mal”, reconoció.

El actor incluso compartió que, por órdenes de Gabriela, trabajó como limpiaparabrisas en la vía pública para poder llevar dinero a casa. Recordó que se colocaba en el crucero de Insurgentes y División del Norte para conseguir algunas monedas, aunque admitió que no era bueno en esa actividad y ganaba poco. También trabajó como mesero y como extra en películas, todo motivado por las exigencias de su entonces pareja.

“Era yo su novio y me decía: ‘Aquí no es hotel. Si quieres venir aquí vas a tener que pagar la mitad de la renta’... Por tu mamá trabajé de mesero, trabajé de limpiaparabrisas, trabajé de extra en películas” Eugenio Derbez

A pesar de lo doloroso, Derbez señaló que esa etapa lo obligó a salir de su zona de confort y a enfrentar el mundo. Expresó que ella lo hizo “crecer” a la fuerza y que, aunque fue difícil, fue decisiva para formar el carácter que tiene hoy.

¿Cómo influyó esta relación en la vida actual de Eugenio Derbez, según el actor?

Cuando Aislinn le preguntó si esa relación lo marcó de manera definitiva, Eugenio Derbez respondió sin titubeos que sí. Explicó que fue una etapa extremadamente difícil, pero necesaria para su desarrollo personal. Se describió como un joven “baboso y tímido” al que Gabriela empujó al mundo real con dureza, algo que, según su testimonio, terminó moldeándolo en muchos aspectos de su vida adulta.

Eugenio compartió que fue una relación dolorosa, llena de exigencias y momentos tensos, pero que también lo llevó a trabajar, a ser más aventurado y a formar un carácter más firme. Con el tiempo, asegura que logró procesar esos recuerdos y entender el impacto que tuvieron en su camino.

“Totalmente. Creo que fue muy necesaria para formarme... Fue doloroso, pero necesario… ahora me toca a mí”. Eugenio Derbez

